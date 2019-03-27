"Постоянно бухающий!" В сеть слили скандальное видео с перебежчиком из СБУ Прозоровым

Предатель Украины, перебежчик из СБУ, полковник Василий Прозоров в 2016 году находился в Грузии, где пьяным распевал советские песни.

Об этом в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов, отметив, что экс-сотрудник СБУ отдыхал в Тбилиси после обучения в Литве.

"В Грузию он поехал отдыхать после обучения в Литве на курсах ведения психологических операций. Думаю, что балтийские коллеги тоже могут интересные видео с подполковником показать. И этот постоянно бухающий человек длительное время служил в штабе АТО, имел доступ к гостайне. Напомню, что его уволили не из-за подозрений в шпионаже, а из-за неумеренного алкоголизма. Вот что значит содержать на службе людей с явными и хорошо заметными пороками", – рассказал он.

На видео показано, что Прозоров неадекватно себя ведет и орет песню о зайцах с советского фильма "Бриллиантовая рука". После перебежчик вместе с компанией мужчин запели "Червону руту".

Бутусов добавил, что человек, который прислал ему видео с пьяным экс-силовиком, рассказал детали встречи с Прозоровым.

"Мы спустились с Казбека и встретили его в сопровождении двух гуцулов-проводников, которых он нанял. Потом мы случайно встретились ещё раз в Тбилиси, и пошли в ресторан поужинать. Он достаточно много выпил и говорил открыто про работу в СБУ. О том, что работал на востоке на Донбассе, что Майдан – это большая глупость, а самая большая ошибка – развал Советского Союза. Я еле довел его до гостиницы, так как он был в стельку пьяный", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что после Майдана работал на страну-агрессора.

Также Прозоров заявил о существовании подпольных тюрем на Донбассе, где якобы совершали убийства украинские военные. Он сказал, что СБУ стоит за убийством одиозных террористов "Гиви" и "Моторолы".

В СБУ подтвердили, что Прозоров действительно служил в их рядах, однако был уволен оттуда за пьянство на рабочем месте.

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