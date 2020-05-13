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13 мая • обновлено в 16:21
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Поставили на колени: под Харьковом подростки поиздевались над девушкой с инвалидностью. Видео 18+

5.1т
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В селе Феськи Золочевского района на Харьковщине подростки избили, поставив на колени, девушку с инвалидностью. Ее обвинили якобы в распространении слухов.

Соответствующая информация с видео сперва появились в соцсетях, передает 057.ua. В полиции же сообщили, что установили причастность к инциденту семи человек, среди которых было двое несовершеннолетних (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как подростки сперва унижали девушку, давая ей пощечины и подзатыльники. После они заставили ее стать на колени и "просить прощение".

Поставили на колени: под Харьковом подростки поиздевались над девушкой с инвалидностью

По словам местных жителей, потерпевшая имеет инвалидность. Тогда как одна из "героинь" видео якобы уже раскаивается в содеянном, уверяя, что "просто стояла рядом".

В сети 12 мая были опубликованы скриншоты переписок с участниками избиения. При этом в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области подтвердили, что ЧП произошло 9 мая, а пострадавшая девушка – совершеннолетняя.

Под Харьковом подростки избили и унизили девушку с инвалидностью

Под Харьковом подростки избили и унизили девушку с инвалидностью

"Полицейские установили, что семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети", – говорится в сообщении.

Под Харьковом подростки избили и унизили девушку с инвалидностью

Под Харьковом подростки избили и унизили девушку с инвалидностью

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Рогань Харьковской области похитили, насиловали и жестоко пытали 17-летнего парня. Подростка с тяжелыми повреждениями нашли на остановке ночью 6 мая.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Харьков
Теги
буллинг избили девочку Национальная полиция Украины издевательства
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Комментарии
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Fest Glober
Fest Glober
Ну що тут сказати. Стара басня про семеро одного козлят. Це існувало завжди. Підлітки кожний окремо з-зі своєї слабкості, обирають жертву, і отримують від групової травлі сетисфакцію. За цими ж принципами живе будь-який тоталітарний натовп. Озлобиться, стане гірше за них. Простить їх, стане сильнішою за них, будуть поважати. Побєдобєсіє дається в знаки.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Обвинить, унизить, поставить на колени, конечно же имея численное преимущество и выложить в соцсети, как это по свидомому. Вот оно цэевропейское воспитание молодежи.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Виктор Виктор, В этом плане на России подростки ничем не отличаются , примеров в гугле куча
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