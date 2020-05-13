Поставили на колени: под Харьковом подростки поиздевались над девушкой с инвалидностью. Видео 18+

В селе Феськи Золочевского района на Харьковщине подростки избили, поставив на колени, девушку с инвалидностью. Ее обвинили якобы в распространении слухов.

Соответствующая информация с видео сперва появились в соцсетях, передает 057.ua. В полиции же сообщили, что установили причастность к инциденту семи человек, среди которых было двое несовершеннолетних (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как подростки сперва унижали девушку, давая ей пощечины и подзатыльники. После они заставили ее стать на колени и "просить прощение".

По словам местных жителей, потерпевшая имеет инвалидность. Тогда как одна из "героинь" видео якобы уже раскаивается в содеянном, уверяя, что "просто стояла рядом".

В сети 12 мая были опубликованы скриншоты переписок с участниками избиения. При этом в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области подтвердили, что ЧП произошло 9 мая, а пострадавшая девушка – совершеннолетняя.

Под Харьковом подростки избили и унизили девушку с инвалидностью

"Полицейские установили, что семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети", – говорится в сообщении.

Под Харьковом подростки избили и унизили девушку с инвалидностью

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Рогань Харьковской области похитили, насиловали и жестоко пытали 17-летнего парня. Подростка с тяжелыми повреждениями нашли на остановке ночью 6 мая.

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