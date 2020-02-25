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25 февраля • обновлено в 08:45
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После адских боев на Донбассе войска России пошли на хитрую уловку

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Вооруженные формирования Российской Федерации 24 февраля практически в три раза сократили обстрелы по сравнению с предыдущими сутками.

В результате стрельбы ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

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Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • вблизи Марьинки – с ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Песков – с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • в районе Талаковки – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

После адских боев на Донбассе войска РФ пошли на уловку

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно:

  • рядом с Новотошковским – с миномета калибра 120 мм - 10 мин;

  • в районе населенного пункта Шумы – с 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ раскрыли детали ликвидации российского наемника "ДНР".

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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В срало Украине!
В срало Украине!
Наверное у теppoристов ООС просто буряковка закончилась :о((
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В срало Украине!
В срало Украине!
<< В результате стрельбы ни один украинский воин не пострадал. >> ----- "В процессе съёмок этого фильма ни одно животное не пострадало" (с)
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Это просто пипец)))) Я сейчас хохотал минут 10)))) Пошли на уловку У-Ха-Ха)))) Не стреляют))) Ха-ха-ха)))) В очередной раз убеждаюсь - хххлы - это стадо, больное неизлечимой болезнью - майданом головного мозга))))
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