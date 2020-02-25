После адских боев на Донбассе войска России пошли на хитрую уловку

Вооруженные формирования Российской Федерации 24 февраля практически в три раза сократили обстрелы по сравнению с предыдущими сутками.

В результате стрельбы ни один украинский воин не пострадал. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

вблизи Марьинки – с ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Песков – с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Талаковки – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно:

рядом с Новотошковским – с миномета калибра 120 мм - 10 мин;

в районе населенного пункта Шумы – с 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ раскрыли детали ликвидации российского наемника "ДНР".

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