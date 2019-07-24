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Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Журналист "Обозревателя" Все статьи автора

"Мстим. Не остановимся": что известно о подлом убийстве героя ВСУ на Донбассе

1.8т Читать материал на украинском

24 июля военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила, заместитель командира боевой машины Владимир Салитра праздновал бы 30-летие. Но он навсегда останется 29-летним: в ночь с 11 на 12 июля 2019 года он погиб в районе поселка Тарамчук на Донбассе от пули снайпера.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить воина, который отдал жизнь, защищая Украину.

Владимир Салитра

Владимир Салитра

Владимир Богданович Салитра родился 24 июля 1989 года на Львовщине, в селе Волица Жовковского района. О своей довоенной жизни говорить не любил. И небезосновательно. Односельчане вспоминают: судьба приготовила Владимиру много испытаний.

Он рано остался круглым сиротой. На момент смерти родителей сестра Владимира уже была совершеннолетней, а младший брат – еще нет. И чтобы братика не забрали в интернат, Владимир оформил на себя опекунство над ним – и заменил ему и отца, и мать.

"Владимир был удивительным человеком – добрым, отзывчивым, воспитанным... На войну он ушел в 2016 году по контракту. Мы его просили, чтобы хорошо подумал. Он твердо решил: просто не хотел, чтобы младшего брата забрали на срочную службу. Всегда в первую очередь думал только о нем", – вспоминала о своем погибшем земляке в разговоре с журналистами исполняющая обязанности сельского головы Волицы Анна Мазан.

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С ноября 2016-го Владимир Салитра воевал в составе 24-й ОМБр имени Короля Даниила. После подготовки попал на фронт. И практически с первых дней зарекомендовал себя достойным воином Королевской бригады.

"Он всегда был первым. Первым в работе, которую выполнял с невероятным упорством. Первым – в бою в случае необходимости. О каких-то нарушениях дисциплины в его случае никогда не было и речи. Владел всеми видами вооружения... Это очень большая потеря для нас. Потому что Володя был реально очень хорошим специалистом. Во всех областях", – рассказал OBOZREVATEL командир роты, в которой служил Владимир Салитра, Виктор Белеков.

Владимир Салитра

Владимир Салитра

"Во время боя был первым... Была ситуация, когда по нас начала работать ЗУшка – он не побоялся и с ДШК в лобовую атаку шел. Она – по нему, он – по ней... Не прятался. Пули проходили в сантиметрах от него – не спрятался. Бил до последнего, пока не закончился короб. Такой принцип был у Вовы", – вспоминают побратимы.

Командир говорит: несмотря на молодой возраст, Владимир всегда демонстрировал необычайную ответственность. Не брезговал никакой работой, а все приказы и распоряжения выполнял мгновенно – и безупречно.

"Ему не надо было напоминать. Не надо было контролировать. Он понимал целесообразность той работы, которую выполнял. Понимал, что это имеет значение для всего подразделения. Владимир был из тех людей, у которых есть более глубокое, глобальное видение происходящего. Он понимал, что порой копать окопы – не менее важно, чем принимать бой. У него было сознание и понимание принципов ведения боевых, стабилизационных действий. Понимание, что без оборонительных сооружений, без путей сообщения и укреплений мы, находясь в чистом поле, принимать бой не готовы. Мы ничего не сможем противопоставить врагу. Он все это знал – и поэтому всегда работал за троих. Как минимум", – вспоминает Виктор Белеков.

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В последний раз он разговаривал с Владимиром накануне его гибели. Говорит, собирался зайти днем на наблюдательный пункт, но из-за навалившихся неотложных дел так и не выбрался, отложил на завтра. Но на следующий день уже было поздно.

"Ночью начался минометный обстрел. Владимир хотел определить, откуда именно стреляет миномет – и немного открылся... Оказалось, миномет был просто приманкой. Работал вражеский снайпер", – рассказывает командир.

Стрелял снайпер из винтовки калибра 12,7. Пуля попала в бойницу, где находился Владимир. Характер ранения не оставил воину шансов выжить.

"Он погиб на месте. После ранения прожил меньше минуты. Слишком велик был калибр. И попадания такое ... Бронежилет его не спас. Пуля попала в грудную клетку. Он умер от кровопотери", – добавил Виктор Белеков.

Владимир Салитра

Владимир Салитра

Побратимы говорят: после завершения контракта – который у Владимира должен был завершиться в конце этого года – он планировал ненадолго взять паузу, побыть с любимой женой и полуторагодовалым ребенком, решить проблемы, накопившиеся за три года его отсутствия дома. А дальше твердо был настроен вернуться на войну – и воевать до победы.

Домой же съездить Владимир собирался в конце июля – хотел отпраздновать день рождения 24 июля в кругу семьи. Судьба распорядилась иначе: 14 июля воин вернулся в родное село навсегда.

"Говорил, что скоро приедет и зайдет. Мол, у него в июле – юбилей. И не дожил... Решили похоронить его на видном месте при входе на кладбище. Уже предприниматели согласились помочь со средствами на памятник. Он должен быть дорогой, в полный рост. Это, к сожалению, самое большее, что мы теперь можем сделать для нашего Героя", – рассказывала журналистам Анна Мазан накануне похорон Владимира.

А побратимы обещают отомстить за павшего воина.

"Мстим. Наши действия на следующий день после гибели Вовы, думаю, на той стороне долго будут вспоминать. И на этом не останавливаемся", – отметил один из бойцов Королевской бригады вскоре после гибели Владимира Салитра.

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Тогда "хлебное перемирие" еще не началось. Впрочем, на передовой в то, что тишина здесь – надолго – мало кто верит. Ведь пережили уже не одно "полное прекращение огня". Обычно, относительная тишина продолжается неделю-две, дальше враг начинает осуществлять одиночные выстрелы, еще дальше – идут в действие минометы. И совсем скоро все возвращается в привычное состояние перманентного обострения.

Ведь война всегда возвращается. А с ней – и возможность рассчитаться по всем счетам, которых у украинских воинов к врагу – немало.

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Автор
Лилия Рагуцкая Лилия Рагуцкая
Темы
Война на Донбассе Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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Дудко Олег
Дудко Олег
Западенский селюк приехал на Донбасс подзаработать на убийствах, но получил пулю в свою тупую башку.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Небесная СКОТНЯ с радушием встрелила побратыма!!!!
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hunt andres
hunt andres
Убийства происходят на улицах украинских городов. А Салитру эту тихо зашкварили на войне. Это был его выбор: или он или его. Ему не повезло.
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