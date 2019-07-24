"Мстим. Не остановимся": что известно о подлом убийстве героя ВСУ на Донбассе

24 июля военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила, заместитель командира боевой машины Владимир Салитра праздновал бы 30-летие. Но он навсегда останется 29-летним: в ночь с 11 на 12 июля 2019 года он погиб в районе поселка Тарамчук на Донбассе от пули снайпера.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить воина, который отдал жизнь, защищая Украину.

Владимир Салитра

Владимир Богданович Салитра родился 24 июля 1989 года на Львовщине, в селе Волица Жовковского района. О своей довоенной жизни говорить не любил. И небезосновательно. Односельчане вспоминают: судьба приготовила Владимиру много испытаний.

Он рано остался круглым сиротой. На момент смерти родителей сестра Владимира уже была совершеннолетней, а младший брат – еще нет. И чтобы братика не забрали в интернат, Владимир оформил на себя опекунство над ним – и заменил ему и отца, и мать.

"Владимир был удивительным человеком – добрым, отзывчивым, воспитанным... На войну он ушел в 2016 году по контракту. Мы его просили, чтобы хорошо подумал. Он твердо решил: просто не хотел, чтобы младшего брата забрали на срочную службу. Всегда в первую очередь думал только о нем", – вспоминала о своем погибшем земляке в разговоре с журналистами исполняющая обязанности сельского головы Волицы Анна Мазан.

С ноября 2016-го Владимир Салитра воевал в составе 24-й ОМБр имени Короля Даниила. После подготовки попал на фронт. И практически с первых дней зарекомендовал себя достойным воином Королевской бригады.

"Он всегда был первым. Первым в работе, которую выполнял с невероятным упорством. Первым – в бою в случае необходимости. О каких-то нарушениях дисциплины в его случае никогда не было и речи. Владел всеми видами вооружения... Это очень большая потеря для нас. Потому что Володя был реально очень хорошим специалистом. Во всех областях", – рассказал OBOZREVATEL командир роты, в которой служил Владимир Салитра, Виктор Белеков.

Владимир Салитра

"Во время боя был первым... Была ситуация, когда по нас начала работать ЗУшка – он не побоялся и с ДШК в лобовую атаку шел. Она – по нему, он – по ней... Не прятался. Пули проходили в сантиметрах от него – не спрятался. Бил до последнего, пока не закончился короб. Такой принцип был у Вовы", – вспоминают побратимы.

Командир говорит: несмотря на молодой возраст, Владимир всегда демонстрировал необычайную ответственность. Не брезговал никакой работой, а все приказы и распоряжения выполнял мгновенно – и безупречно.

"Ему не надо было напоминать. Не надо было контролировать. Он понимал целесообразность той работы, которую выполнял. Понимал, что это имеет значение для всего подразделения. Владимир был из тех людей, у которых есть более глубокое, глобальное видение происходящего. Он понимал, что порой копать окопы – не менее важно, чем принимать бой. У него было сознание и понимание принципов ведения боевых, стабилизационных действий. Понимание, что без оборонительных сооружений, без путей сообщения и укреплений мы, находясь в чистом поле, принимать бой не готовы. Мы ничего не сможем противопоставить врагу. Он все это знал – и поэтому всегда работал за троих. Как минимум", – вспоминает Виктор Белеков.

В последний раз он разговаривал с Владимиром накануне его гибели. Говорит, собирался зайти днем на наблюдательный пункт, но из-за навалившихся неотложных дел так и не выбрался, отложил на завтра. Но на следующий день уже было поздно.

"Ночью начался минометный обстрел. Владимир хотел определить, откуда именно стреляет миномет – и немного открылся... Оказалось, миномет был просто приманкой. Работал вражеский снайпер", – рассказывает командир.

Стрелял снайпер из винтовки калибра 12,7. Пуля попала в бойницу, где находился Владимир. Характер ранения не оставил воину шансов выжить.

"Он погиб на месте. После ранения прожил меньше минуты. Слишком велик был калибр. И попадания такое ... Бронежилет его не спас. Пуля попала в грудную клетку. Он умер от кровопотери", – добавил Виктор Белеков.

Владимир Салитра

Побратимы говорят: после завершения контракта – который у Владимира должен был завершиться в конце этого года – он планировал ненадолго взять паузу, побыть с любимой женой и полуторагодовалым ребенком, решить проблемы, накопившиеся за три года его отсутствия дома. А дальше твердо был настроен вернуться на войну – и воевать до победы.

Домой же съездить Владимир собирался в конце июля – хотел отпраздновать день рождения 24 июля в кругу семьи. Судьба распорядилась иначе: 14 июля воин вернулся в родное село навсегда.

"Говорил, что скоро приедет и зайдет. Мол, у него в июле – юбилей. И не дожил... Решили похоронить его на видном месте при входе на кладбище. Уже предприниматели согласились помочь со средствами на памятник. Он должен быть дорогой, в полный рост. Это, к сожалению, самое большее, что мы теперь можем сделать для нашего Героя", – рассказывала журналистам Анна Мазан накануне похорон Владимира.

А побратимы обещают отомстить за павшего воина.

"Мстим. Наши действия на следующий день после гибели Вовы, думаю, на той стороне долго будут вспоминать. И на этом не останавливаемся", – отметил один из бойцов Королевской бригады вскоре после гибели Владимира Салитра.

Тогда "хлебное перемирие" еще не началось. Впрочем, на передовой в то, что тишина здесь – надолго – мало кто верит. Ведь пережили уже не одно "полное прекращение огня". Обычно, относительная тишина продолжается неделю-две, дальше враг начинает осуществлять одиночные выстрелы, еще дальше – идут в действие минометы. И совсем скоро все возвращается в привычное состояние перманентного обострения.

Ведь война всегда возвращается. А с ней – и возможность рассчитаться по всем счетам, которых у украинских воинов к врагу – немало.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!