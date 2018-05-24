Пошел на сделку: соратника Саакашвили выпустили на свободу

Соратник лидера "Руха новых сил" и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Северион Дангадзе, который согласился сотрудничать со следствием, вышел на свободу.

В четверг, 24 мая состоялось подготовительное заседание Печерского суда Киева по рассмотрению обвинительного акта в деле Дангадзе, передает "Страна".

Отмечается, что в суде отказались комментировать в официальном порядке проходило ли заседание по его делу, и каков его итог.

Пресс-секретарь Печерского суда Виталий Чергавый сослался на то, что ранее прокуроры подали ходатайство о закрытом слушании. А потому никаких комментариев на счёт в ведомстве на дают.

Вместе с этим, охраняющие помещение суда бойцы Нацгвардии рассказали, что здание на Крестовом переулке Дангадзе покинул самостоятельно и его свобода никем не ограничивалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады обвинил Саакашвили и Дангадзе в получении денег от беглого бизнесмена Сергея Курченко с целью организации восстания и свержения законной власти в Украине.

По данным Генпрокуратуры, окружение Саакашвили получило из России полмиллиона долларов для финансирования митингов под флагами "Руху нових сил", целью которых была дестабилизация системы и захват власти в Украине в интересах РФ.

6 декабря суд избрал меру пресечения Дангадзе на 60 суток без права внесения залога. Его задержали в Лубнах при попытке пересечения границы.

Во время обысков в его квартире правоохранители нашли материалы, украинский паспорт, а также доказательства получения денег от беглого олигарха Сергея Курченко.

28 декабря Апелляционный суд Киева отказался отпускать Дангадзе из СИЗО.