Украине не стоит рассчитывать на мир с Россией, поскольку ее главная программа – принуждение к "братским отношениям" путем "изнасилования".

Как передает Эспрессо, такое мнение выразил публицист Виталий Портников, комментируя скандальное заявление бывшего куратора по Донбассу Владислава Суркова.

"Сурков признает, что единственная возможность для Кремля присоединить к России украинские территории или сделать Украину страной-сателлитом – это изнасилование. Если бы Сурков говорил не о государствах, а о людях, он выглядел бы обычным маньяком", – заявил он.

По словам Портникова, у Суркова вообще нет никаких убеждений, поскольку все его слова передают позицию Путина.

"Программа изнасилования Украины. А пути к этому насилию могут быть различными. Может быть грубая сила, сторонником которой является Сурков. Может быть обман, специалистом в котором является Козак – для этого и хотят использовать "необыкновенную легкость в мыслях" Владимира Зеленского, замеченную российской делегацией в Париже. А может быть и подкуп. Но в любом из этих случаев изнасилование не избежать", – считает публицист.

Сурков и Путин РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в нашумевшем интервью Сурков сравнил себя с основателем компании Apple Стивом Джобсом. Журналист Петр Шуклинов увидел в этом месседже намек на то, что экс-помощник Путина также болен смертельным недугом.

Также он предложил обнулить президентский срок Путина и нарвался на едкие насмешки.

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