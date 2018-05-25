"Пора окружать": экс-охранник "Моторолы" перешел воевать на сторону Украины. Фотофакт

Бывший охранник ликвидированного террориста "ДНР" главаря банды "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") два года защищает Украину.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

"Кого не ожидал встретить в украинских окопах под Горловкой, так это охранника "Моторолы". Евгений Листопад покинул своего шефа в 2015-м, бежал из "ДНР", получил амнистию и уже два года защищает Украину. Евгений убежден, что пришло время идти вперед, но не штурмовать оккупированные города, а окружать.Собственно, для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Горловки нужен только приказ и немного времени", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время похорон ликвидированного на Донбассе главаря банды "ДНР" "Пятнашка" Олега Мамиева ("Мамая") в российском Владикавказе присутствовали члены группировки и некоторые известные донбасские террористы. Засветился и террорист Ахра Авидзба с позывным "Абхаз", которого обвиняют в убийстве "Моторолы".