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"Пора окружать": экс-охранник "Моторолы" перешел воевать на сторону Украины. Фотофакт

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Бывший охранник ликвидированного террориста "ДНР" главаря банды "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы") два года защищает Украину.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Facebook.

"Кого не ожидал встретить в украинских окопах под Горловкой, так это охранника "Моторолы". Евгений Листопад покинул своего шефа в 2015-м, бежал из "ДНР", получил амнистию и уже два года защищает Украину. Евгений убежден, что пришло время идти вперед, но не штурмовать оккупированные города, а окружать.Собственно, для того, чтобы замкнуть кольцо вокруг Горловки нужен только приказ и немного времени", - написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время похорон ликвидированного на Донбассе главаря банды "ДНР" "Пятнашка" Олега Мамиева ("Мамая") в российском Владикавказе присутствовали члены группировки и некоторые известные донбасские террористы. Засветился и террорист Ахра Авидзба с позывным "Абхаз", которого обвиняют в убийстве "Моторолы".

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Арсений Павлов (Моторола)Андрей Цаплиенко
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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