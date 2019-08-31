Попросили не стрелять: стало известно о новой подлости "Л/ДНР" на Донбассе

В субботу, 31 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщила пресс-служба Операции, с начала суток террористы 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применив минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"В одном из случаев противник попросил режим "тишины" для "эвакуации" тел своих погибших, а через некоторое время безосновательно открыл огонь по позициям подразделений Объединенных сил. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Военнослужащему была оказана первая медицинская помощь и доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы подло обстреляли ВСУ, в результате чего погиб один защитник Украины.

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