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Попросили не стрелять: стало известно о новой подлости "Л/ДНР" на Донбассе

1.2т Читать материал на украинском

В субботу, 31 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщила пресс-служба Операции, с начала суток террористы 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применив минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"В одном из случаев противник попросил режим "тишины" для "эвакуации" тел своих погибших, а через некоторое время безосновательно открыл огонь по позициям подразделений Объединенных сил. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

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Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Военнослужащему была оказана первая медицинская помощь и доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы подло обстреляли ВСУ, в результате чего погиб один защитник Украины.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Golan Sim
Golan Sim
Продолжая войну с украинскими патриотами-республиканцами, вторгшиеся в Донбасс БАНД/ЕРОВСКИЕ КАРАТЕЛИ с ещё большей силой разжигают огонь гражданской войны в Украине, пытаясь тем самым, не дать НИ МАЛЕЙШЕГО ШАНСА на мирное урегулирование конфликта в рамках Минских соглашений, И это не удивительно - ведь каждый день войны приносит ощутимые ПРИБЫЛИ для местных олигархов.
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