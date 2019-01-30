''Помогите пенсионеру'': стало известно о ''трагедии'' предавшего Украину подполковника

Украинский военнослужащий, который помогал террористам "ДНР" и сбежал в Россию, не может оформить документы для получения пенсии.

Как сообщают в соцсетях на страницах пророссийских групп, его зовут Вячеслав Жук, ранее он получил российский паспорт и сейчас проживает в Ростовской области.

"Подполковник советской армии из Полтавы, не может получить пенсию. Несколько лет назад военный пенсионер попал на скамью подсудимых в Украине и его приговорили к тюремному сроку за помощь "ДНР". В результате обмена военнопленными он оказался в России", — сказано в сообщении.

"Но все не так просто: сейчас он не может оформить пенсию. Украина пока не выслала его пенсионное дело. А так как его обвиняли в терроризме — дело могут не выслать совсем. Он пытается оформить военную пенсию и выплаты по инвалидности, но это занимает время. Жить ему буквально не на что", — пишут в пророссийской группе.

Также в сетях просят "помочь пенсионеру" деньгами, утверждая, что "сейчас мужчина не получает ничего".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно о крупном успехе ВСУ на Донбассе. Защитники Украины ответили на провокации террористов, уничтожив вражеский "КамАЗ". В результате 4 оккупанты были ликвидированы, еще 6 получили ранения.

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