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Полторак устроил чистки в Минобороны: названы уволенные

6.6тЧитать материал на украинском

Министр обороны Украины Степан Полторак принял меры в отношении должностных лиц за неудовлетворительное выполнение служебных обязанностей.

Как рассказал глава ведомства в Facebook, он уволил двух начальников территориальных КЭУ. Еще один офицер территориального КЭУ был понижен в воинском звании, а другой понижен в должности.

"В то время, когда каждая копейка — это кровь и пот на теле Украины, я не могу спокойно относиться к такому положению дел. Еще раз хочу подчеркнуть ответственность каждого должностного лица. Все должны проявлять настойчивость и инициативу в выполнении задач по эффективному использованию бюджетных средств", — написал Полторак.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины рассказал, что в 2020 году Вооруженные силы будут действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности.

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Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Кастрюли научились каменты тереть.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А они в масхалатах, на высоких приемах там от кого маскируются, интересно? Или, типа, только что с полевых сражений?)))
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