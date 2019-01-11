Полторак устроил чистки в Минобороны: названы уволенные

Министр обороны Украины Степан Полторак принял меры в отношении должностных лиц за неудовлетворительное выполнение служебных обязанностей.

Как рассказал глава ведомства в Facebook, он уволил двух начальников территориальных КЭУ. Еще один офицер территориального КЭУ был понижен в воинском звании, а другой понижен в должности.

"В то время, когда каждая копейка — это кровь и пот на теле Украины, я не могу спокойно относиться к такому положению дел. Еще раз хочу подчеркнуть ответственность каждого должностного лица. Все должны проявлять настойчивость и инициативу в выполнении задач по эффективному использованию бюджетных средств", — написал Полторак.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины рассказал, что в 2020 году Вооруженные силы будут действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности.

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