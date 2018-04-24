Полторак приоткрыл завесу тайны "Джавелинов" в Украине

Противотанковые ракетные комплексы Javelin ("Джавелин") будут в Украине ровно в оговоренный с министром обороны США Джеймсом Маттисом срок.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Я всегда говорил, что "Джавелины" в Украине будут своевременно. И во время последнего моего визита (в США) 2 февраля этого года мы договорились с министром обороны Маттисом о дате. Я точно знаю, когда они будут, мы к этому готовимся. Мы отобрали людей и готовим их. Они проходят теоретическую подготовку, изучают различные противотанковые системы, не только "Джавелины". Они будут в Украине своевременно. Все будет нормально", - пообещал он.

Кроме того, Полторак ответил на скептические вопросы относительно того, зачем Украине "Джавелины", если их не направят в зону АТО.

"Мы слишком много внимания уделяем "Джавелинам". Например, "Джавелины" стреляют на расстояние 2 км, "Стугна" (Украинская противотанковая ракета. - Ред.) - на 5 км. "Джавелины" выполняют немного другую задачу, но сами по себе не решат все проблемы на линии соприкосновения. Поэтому не надо переоценивать важность "Джавелинов", а использовать их тогда, когда будет нужно - на тяжелых и угрожающих направлениях. Если бы у нас там было 10 000 "Джавелинов", это одно дело, но когда у нас 35 этих установок - совсем другое. Поэтому давайте мы сначала их получим, а затем вы узнаете, как мы их будем использовать", - заявил министр.

Полторак так же сообщил, что есть решение правительства Канады, согласно которому в этом году Украина планирует у них закупить несколько антиснайперских комплексов (техника, которая позволяет вычислить место, с которого ведет огонь снайпер. - Ред.).

Кроме того, есть договоренности и с Соединенными Штатами, Литвой, Латвией, Польшей.

"Если сравнить с 2014 годом, то эту блокаду, нежелание поставлять нам вооружение и технику, мы преодолели", - подчеркнул министр обороны.

Как сообщал "Обозреватель", Полторак уличил агентов Кремля в ВСУ.