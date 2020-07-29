Полтавский "террорист" может быть уже мертвым: Геращенко прояснил ситуацию
В МВД считают, что полтавский "террорист" убил себя.
В Министерстве внутренних дел предполагают, что Роман Скрипник, который захватывал в заложники полицейского в Полтаве, мог покончить с собой
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он уточнил, что правоохранители продолжают поиски мужчины.
"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог покончить жизнь самоубийством", – отметил Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Полтаве в ходе спецоперации злоумышленник, который угнал автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.
С захватчиком вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.
Поиски Скрипника продолжаются. За помощь в поимке обещано денежное вознаграждение.
24 июля к поискам привлекли авиацию.
OBOZREVATEL узнал подробности спецоперации и почему его до сих пор не поймали.