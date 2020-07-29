Полтавский "террорист" может быть уже мертвым: Геращенко прояснил ситуацию

В Министерстве внутренних дел предполагают, что Роман Скрипник, который захватывал в заложники полицейского в Полтаве, мог покончить с собой

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он уточнил, что правоохранители продолжают поиски мужчины.

"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог покончить жизнь самоубийством", – отметил Геращенко.

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