Полсотни убитых и раненых: появилась разгромная статистика потерь России на Донбассе

За первую половину декабря потери российских оккупантов на Донбассе составили 44 человека. Из них половина – это безвозвратные.

Такую статистику обнародовал штаб Операции Объединенных сил на официальной странице в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека. 22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага", – говорится в сообщении.

Потери России на Донбассе "Власти.нет"

Как сообщалOBOZREVATEL, по данным штаба ООС, с 22 по 28 ноября оккупанты потеряли 25 человек, из которых 10 убитыми и 15 ранеными. Также Главное управление разведки Минобороны Украины уточнило, что потерям террористов способствует несоблюдение ими мер безопасности в процессе минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях.

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