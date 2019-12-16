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16 декабря • обновлено в 12:25
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Полсотни убитых и раненых: появилась разгромная статистика потерь России на Донбассе

2.2т
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За первую половину декабря потери российских оккупантов на Донбассе составили 44 человека. Из них половина – это безвозвратные.

Такую статистику обнародовал штаб Операции Объединенных сил на официальной странице в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека. 22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага", – говорится в сообщении.

Потери России на Донбассе

Потери России на Донбассе

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Как сообщалOBOZREVATEL, по данным штаба ООС, с 22 по 28 ноября оккупанты потеряли 25 человек, из которых 10 убитыми и 15 ранеными. Также Главное управление разведки Минобороны Украины уточнило, что потерям террористов способствует несоблюдение ими мер безопасности в процессе минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Еще 22 кaцaпa нажрались украинской земли. И сдохли. От свинцового отравления
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semenovich semen
semenovich semen
Интересно, сколько ещë "Боевых бурятов Путина", можно будет поджарить американскими противотанковыми комплексами Javelin в этом году.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Спонсор статистики, правозащитница Елена Васильева. СУГС, ёпста
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