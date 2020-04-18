Главная Новости
18 апреля • обновлено в 11:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Obozrevatel
Obozrevatel
Сайт Все статьи автора

Сотрудник ФСБ Игорь Егоров грозился вернуться в Украину на танке: кто такой куратор генерала Шайтанова

5.7т
Читать материал на украинском

Сотрудник департамента контрразведывательных спецопераций ФСБ России Игорь Егоров, завербовавший генерала Валерия Шайтанова, сам родом из Украины, во время Майдана жил на базе СБУ, а "попался" в Европе.

Подробнее о "прославившемся" за один день полковнике ФСБ в расследовании OBOZREVATEL.

Сотрудник ФСБ Игорь Егоров грозился вернуться в Украину на танке

Сотрудник ФСБ Игорь Егоров грозился вернуться в Украину на танке

"Под колпаком" у западных спецслужб

По информации, которую сразу после задержания генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова озвучили в Службе, один из бывших руководителей "Альфы" находился в агентурной связи с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Кроме этого, следствие якобы обладает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал планировал проведение терактов (убийств?) на всей территории Украины. В качестве исполнителей Шайтанов подбирал бывших бойцов спецподразделений.

Встречи Егорова с Шайтановым и другими украинскими "спецами" проходили в Хорватии, Германии и Франции. Судя по всему, европейские спецслужбы плотно "вели" ФСБшника, а уже задокументировав его связи – сообщили украинским партнерам.

Сотрудник ФСБ Игорь Егоров на террритории одной из европейских стран

Сотрудник ФСБ Игорь Егоров на террритории одной из европейских стран

На аудиозаписях (а СБУ наверняка выложила только малую часть) есть разговоры Шайтанова, Егорова и некоего "Н".

Один из "сюжетов" – за ликвидацию Адама Осмаева российский куратор обещал вознаграждение в 200 тысяч долларов, паспорт и удостоверение офицера запаса Вооруженных сил РФ. Кто же такой этот куратор?

Игорь Егоров – сотрудник департамента контрразведывательных спецопераций (1-я служба) ФСБ России. Ему 57 лет, есть жена и взрослые дети.

Интересно, что местом рождения в его документах указан г. Стаханов Ворошиловградской области – сейчас это г. Кадиевка Луганской обл. С 2014 года город находится под контролем российских гибридных сил и сполна ощутил на себе "преимущества" существования в "ЛНР" – отсутствие работы, нехватку самого необходимого, разрушения.

Когда именно Егоров переехал в Россию – неизвестно, однако образование он получил уже там. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД, Высшие курсы КГБ СССР и Академию государственной службы при президенте России.

Имеет награды: орден и пять медалей, причем одну из них – "За возвращение Крыма" – получил в 2015 году.

Полковник ФСБ Игорь Егоров – сотрудник департамента контрразведывательных спецопераций (1-й службы) ФСБ РФ

Полковник ФСБ Игорь Егоров – сотрудник департамента контрразведывательных спецопераций (1-й службы) ФСБ РФ

Фото СБУ

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, ФСБшник Егоров во время Евромайдана жил на одной из баз Службы безопасности под Киевом.

По словам источников, полковник ФСБ в феврале 2014 года находился там вместе с другими сотрудниками российской спецслужбы в качестве "советников" украинских силовиков.

"Зимой 2014 года было несколько десантов россиян. Некоторые из них покинули базу 19 февраля: одни вылетели из аэропорта, другие – уехали "своим ходом", не светясь. В их числе был и Егоров", – рассказал один из собеседников издания.

Он также добавил, что до этого российский силовик действительно несколько раз приезжал в Киев, был знаком со многими сотрудниками СБУ, в том числе с Валерием Шайтановым.

"До начала аннексии Крыма у российских и украинских спецслужб было плотное взаимодействие, так что удивляться не стоит. Был и один показательный случай. За год до Революции, когда Егоров после очередного визита собирался назад в Москву, его спросили: ну что, мол, когда в следующий раз увидимся? А он засмеялся и ответил: "В следующий раз приеду на танке", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Сотрудник департамента контрразведывательных спецопераций ФСБ РФ Игорь Егоров во время одного из визитов в Украину

Сотрудник департамента контрразведывательных спецопераций ФСБ РФ Игорь Егоров во время одного из визитов в Украину

Фото источников OBOZREVATEL

Интересно, что до нынешнего "раскрытия" Егорова европейскими спецслужбами и украинской контрразведкой в Службе его знали под этой же фамилией. И по документам с такими данными он пересекал украинскую границу – до революционной зимы 2014 года, и в феврале, накануне расстрелов на Майдане Незалежности в Киеве.

"Зеркальная" реакция России

Интересный момент: после того, как СБУ сообщила о разоблачении Шайтанова и его работе на ФСБ, сотрудники российских центров ИПсО (информационно-психологических специальных операций. – Авт) попытались свести на нет роль "погоревшего" Егорова. Мол, украинцы не в курсе, что ФСБ работает только на территории и РФ и вообще никакой вербовки быть не могло (хотя это не так например, сотрудники Центра специального назначения ФСБ погибли в начале февраля этого года в Сирии).

Однако уже 15 апреля, на следующий день после раскрытия Егорова, ФСБ завила о задержании на территории Крыма "украинской разведгруппы ГУР МОУ", в состав которой входила и завербованная российская военнослужащая.

ФСБ утверждает, что украинцы завербовали российскую военнослужащую

ФСБ утверждает, что украинцы завербовали российскую военнослужащую

В задачи задержанных якобы входили организация терактов, добыча сведений, содержащих гостайну, и вербовка россиян. В общем, по сути аналогичные подозрения, что и в Украине в отношении Шайтанова, Егорова и др.

Если коротко – это то, что называется "симметричный ответ". И именно он говорит о том, что "потеря" Егорова (и агентов ФСБ в Украине) стала довольно болезненной для спецслужбы страны-агрессора.

"Крота" не трогали шесть лет

Операцию по разоблачению агента ФСБ уже назвали важнейшим разоблачением Службы безопасности за всю историю Независимости Украины. Таких высокопоставленных предателей действительно не раскрывали.

Однако в случае с генерал-майором Шайтановым, одним из экс-руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, не менее важен вопрос – почему столько лет бездействовала Служба?

Ведь информация по Шайтанову выходила и в публичную плоскость. Он засветился в плане "Бумеранг" по Майдану, оскандалился весной 2014 года на Донбассе – сами бойца "Альфы" говорили, что Шайтанов вел "переговоры" с террористами.

Валерий Шайтанов был задержан контрразведкой 14 апреля 2020 г. в Киеве

Валерий Шайтанов был задержан контрразведкой 14 апреля 2020 г. в Киеве

Сотрудники СБУ в разговоре с OBOZREVATEL упоминали и "коммерческую" деятельность Шайтанова в зоне АТО.

Однако все это не помешало ему получить орден и генеральское звание.

Могло ли руководство как минимум не знать? Нереально. Потому насколько серьезно отработают все связи, хватит ли сил, смелости (и политической воли) для жестких решений – станет понятно в ближайшее время. Как и масштаб потерь от работы генерала на ФСБ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Валерий Шайтанов
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины ФСБ
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
4
4
Смешно
5
Интересно
12
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куреза Александр
Куреза Александр
ТяжАло галернику! Ох тяжАло! И как теперяча выклянчивать "НОЖКИ БУША"?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Куреза Александр
Куреза Александр
У путлера ещё не прошли @НУСные боли от ОТВЕРБЛЮЖИВАНИЯ саудитами, а тутА Апять НОЖ В Ж...У...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
<< планировал проведение терактов на всей территории Украины >> ----- Идиотизм какой :о))))))) Если бы спецслужбы РФ планировали теракты на территории украины, украины уже не было бы.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
2 из 4 ответов | показать все
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Майдан головного мозга, ха-ха-ха, "Киев за 2 недели" помнишь, тварь? Календарь у руЦких особый, 2 недели руЦких - 6 лет обычных? Или всё же руки из жопы и лапти маршировать мешают?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Майдан головного мозга, ты дышишь с разрешения и по приказу, о чём ты мычишь?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5106.

    Вылечились: 275. Умерли: 133.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

  • Польша решила выйти из карантина: что разрешат в первую очередь.

  • Зеленский предупредил, что 10% всего населения Украины могут заболеть COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги