Сотрудник департамента контрразведывательных спецопераций ФСБ России Игорь Егоров, завербовавший генерала Валерия Шайтанова, сам родом из Украины, во время Майдана жил на базе СБУ, а "попался" в Европе.

Подробнее о "прославившемся" за один день полковнике ФСБ – в расследовании OBOZREVATEL.

Сотрудник ФСБ Игорь Егоров грозился вернуться в Украину на танке

"Под колпаком" у западных спецслужб

По информации, которую сразу после задержания генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова озвучили в Службе, один из бывших руководителей "Альфы" находился в агентурной связи с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Кроме этого, следствие якобы обладает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал планировал проведение терактов (убийств?) на всей территории Украины. В качестве исполнителей Шайтанов подбирал бывших бойцов спецподразделений.

Встречи Егорова с Шайтановым и другими украинскими "спецами" проходили в Хорватии, Германии и Франции. Судя по всему, европейские спецслужбы плотно "вели" ФСБшника, а уже задокументировав его связи – сообщили украинским партнерам.

Сотрудник ФСБ Игорь Егоров на террритории одной из европейских стран

На аудиозаписях (а СБУ наверняка выложила только малую часть) есть разговоры Шайтанова, Егорова и некоего "Н".

Один из "сюжетов" – за ликвидацию Адама Осмаева российский куратор обещал вознаграждение в 200 тысяч долларов, паспорт и удостоверение офицера запаса Вооруженных сил РФ. Кто же такой этот куратор?

Игорь Егоров – сотрудник департамента контрразведывательных спецопераций (1-я служба) ФСБ России. Ему 57 лет, есть жена и взрослые дети.

Интересно, что местом рождения в его документах указан г. Стаханов Ворошиловградской области – сейчас это г. Кадиевка Луганской обл. С 2014 года город находится под контролем российских гибридных сил и сполна ощутил на себе "преимущества" существования в "ЛНР" – отсутствие работы, нехватку самого необходимого, разрушения.

Когда именно Егоров переехал в Россию – неизвестно, однако образование он получил уже там. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД, Высшие курсы КГБ СССР и Академию государственной службы при президенте России.

Имеет награды: орден и пять медалей, причем одну из них – "За возвращение Крыма" – получил в 2015 году.

Полковник ФСБ Игорь Егоров – сотрудник департамента контрразведывательных спецопераций (1-й службы) ФСБ РФ Фото СБУ

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, ФСБшник Егоров во время Евромайдана жил на одной из баз Службы безопасности под Киевом.

По словам источников, полковник ФСБ в феврале 2014 года находился там вместе с другими сотрудниками российской спецслужбы в качестве "советников" украинских силовиков.

"Зимой 2014 года было несколько десантов россиян. Некоторые из них покинули базу 19 февраля: одни вылетели из аэропорта, другие – уехали "своим ходом", не светясь. В их числе был и Егоров", – рассказал один из собеседников издания.

Он также добавил, что до этого российский силовик действительно несколько раз приезжал в Киев, был знаком со многими сотрудниками СБУ, в том числе с Валерием Шайтановым.

"До начала аннексии Крыма у российских и украинских спецслужб было плотное взаимодействие, так что удивляться не стоит. Был и один показательный случай. За год до Революции, когда Егоров после очередного визита собирался назад в Москву, его спросили: ну что, мол, когда в следующий раз увидимся? А он засмеялся и ответил: "В следующий раз приеду на танке", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Сотрудник департамента контрразведывательных спецопераций ФСБ РФ Игорь Егоров во время одного из визитов в Украину Фото источников OBOZREVATEL

Интересно, что до нынешнего "раскрытия" Егорова европейскими спецслужбами и украинской контрразведкой в Службе его знали под этой же фамилией. И по документам с такими данными он пересекал украинскую границу – до революционной зимы 2014 года, и в феврале, накануне расстрелов на Майдане Незалежности в Киеве.

"Зеркальная" реакция России

Интересный момент: после того, как СБУ сообщила о разоблачении Шайтанова и его работе на ФСБ, сотрудники российских центров ИПсО (информационно-психологических специальных операций. – Авт) попытались свести на нет роль "погоревшего" Егорова. Мол, украинцы не в курсе, что ФСБ работает только на территории и РФ и вообще никакой вербовки быть не могло (хотя это не так – например, сотрудники Центра специального назначения ФСБ погибли в начале февраля этого года в Сирии).

Однако уже 15 апреля, на следующий день после раскрытия Егорова, ФСБ завила о задержании на территории Крыма "украинской разведгруппы ГУР МОУ", в состав которой входила и завербованная российская военнослужащая.

ФСБ утверждает, что украинцы завербовали российскую военнослужащую

В задачи задержанных якобы входили организация терактов, добыча сведений, содержащих гостайну, и вербовка россиян. В общем, по сути аналогичные подозрения, что и в Украине в отношении Шайтанова, Егорова и др.

Если коротко – это то, что называется "симметричный ответ". И именно он говорит о том, что "потеря" Егорова (и агентов ФСБ в Украине) стала довольно болезненной для спецслужбы страны-агрессора.

"Крота" не трогали шесть лет

Операцию по разоблачению агента ФСБ уже назвали важнейшим разоблачением Службы безопасности за всю историю Независимости Украины. Таких высокопоставленных предателей действительно не раскрывали.

Однако в случае с генерал-майором Шайтановым, одним из экс-руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, не менее важен вопрос – почему столько лет бездействовала Служба?

Ведь информация по Шайтанову выходила и в публичную плоскость. Он засветился в плане "Бумеранг" по Майдану, оскандалился весной 2014 года на Донбассе – сами бойца "Альфы" говорили, что Шайтанов вел "переговоры" с террористами.

Валерий Шайтанов был задержан контрразведкой 14 апреля 2020 г. в Киеве

Сотрудники СБУ в разговоре с OBOZREVATEL упоминали и "коммерческую" деятельность Шайтанова в зоне АТО.

Однако все это не помешало ему получить орден и генеральское звание.

Могло ли руководство как минимум не знать? Нереально. Потому насколько серьезно отработают все связи, хватит ли сил, смелости (и политической воли) для жестких решений – станет понятно в ближайшее время. Как и масштаб потерь от работы генерала на ФСБ.

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