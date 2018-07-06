Покушение на бизнесмена в Харькове: полиция сообщила о странных уликах

В Харькове на улице Гризодубовой, вблизи места подрыва автомобиля директора фармкомпании, сотрудники полиции обнаружили гранату Ф-1 и провода.

Как сообщили "Укринформу" в полиции области, воронка на месте взрыва указывает на устройство неустановленного типа.

"В лесополосе вблизи места взрыва автомобиля найдено провода и гранату Ф-1. Воронка на месте взрыва указывает на подрыв устройства неустановленного типа", - отметили в отделе.

Вещдоки, добавили в отделе, отправлены на экспертизу.

"По уточненным данным, автомобиль принадлежит директору фармацевтической компании "Здоровье". В машине в момент взрыва, кроме директора, находились его охранник и водитель. Все трое получили легкие повреждения, включая ссадины", - пояснили в отделе.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) с санкцией до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля, ночью, стало известно, что в Харькове взорвали машину Александра Доровского, который является директором фармацевтической фабрики.