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12 мая • обновлено в 13:34
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Поклонская назвала войну на Донбассе "гражданской"

1.9т
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Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне нелегитимный депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что Россия якобы не оккупировала украинский полуостров, а война на Донбассе – "гражданская".

Циничное объяснение преступлений страны-агрессора она дала в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что конфликт на востоке Украины якобы поддерживают наемники с Запада (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Послушайте, меня никто не оккупировал, других крымчан тоже. Мы живем у себя на родине, мы "защищали" свою землю. Мы – не оккупированная территория. Я об этом буду говорить всегда. По поводу Донбасса – я знаю, что там воюют наемники из Польши, Канады, инструктора какие-то американские. Оружие разное: и советское, и не советское. Беспредел, одним словом!" – повторила ключевые тезисы российской пропаганды предательница Украины.

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Скриншот видео

"По поводу всего этого, по поводу этой "гражданской войны"… Я считаю, что это "гражданская война". По поводу этого безобразия нужно просто ночью не спать политикам, дипломатам и вести переговоры и решать этот конфликт. Потому что это не нормально. Не надо все сваливать только на одну Россию! Так нельзя. На мой взгляд, все это было начато Майданом, "государственным переворотом", – добавила Поклонская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Темы
Евромайдан Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Наталья Поклонская Дмитрий Гордон
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А как же 1000 российских танков на Донбассе? Ежедневные бомбардировки украины российскими самолетами? Тысячи российских военнопленных? Неее, это точно не г р а ж д а н с к а я в о й н а))))
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
мироточит однака...
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Ну конечно же, ну разумеется! Сарказм.
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