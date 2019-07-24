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"Показала всю себя!" Россия пошла на новую подлость в Крыму

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В Симферополе (аннексированный Россией Крым) "разграбили и разломали" имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ).

Это случилось после решения суда о передаче храма в пользование так называемого российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. Как рассказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент "Крым.Реалии", Минимущество начало "внутренний ремонт" помещений собора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Согласно решению суда, в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные – не знаю", – сказал Климент.

Собор

Собор

Український дім/Крым.Реалии

По словам архиепископа, это произошло, когда он был в США на конференции по религиозной свободе.

"Это Россия показывает всему миру, что для нее (означает. – Ред.) мировое сообщество и религиозная свобода", – считает священнослужитель.

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В российском Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма не ответили на телефонные звонки издания.

Собор

Собор

Український дім/Крым.Реалии

Собор

Собор

Український дім/Крым.Реалии

Собор

Собор

Український дім/Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, российские "власти" в аннексированном Крыму потребовали от представителей Православной церкви Украины "освободить помещение" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе. Затем Арбитражный суд оккупированного Россией Крыма изъял у Православной церкви Украины здание этого храма.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
Тег
ПЦУ
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Александров Сергей
Александров Сергей
А какое дело хох-ляцким свиньям до того, что Россия делает на СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Себостьян Прейро, Ваша сраная церковь не зарегестрирована на территории РФ. А если Крым это Украина тогда пойди и помоги или ссышь.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Александров Сергей, своя территория это магадан. А Крым это Украина!!! А по твоей логике. Нужно РПЦ выгнать так же с Киево Печерской лавры. Это же Киев творит наСВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ!!! У свинорусов двойные стандарты
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Яворский Сергей, почему обоссанцы удаляют коменты?! Удаляйте коменты свинорусов упыри
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