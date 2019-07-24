"Показала всю себя!" Россия пошла на новую подлость в Крыму

В Симферополе (аннексированный Россией Крым) "разграбили и разломали" имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ).

Это случилось после решения суда о передаче храма в пользование так называемого российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. Как рассказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент "Крым.Реалии", Минимущество начало "внутренний ремонт" помещений собора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Согласно решению суда, в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные – не знаю", – сказал Климент.

Собор Український дім/Крым.Реалии

По словам архиепископа, это произошло, когда он был в США на конференции по религиозной свободе.

"Это Россия показывает всему миру, что для нее (означает. – Ред.) мировое сообщество и религиозная свобода", – считает священнослужитель.

В российском Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма не ответили на телефонные звонки издания.

Собор Український дім/Крым.Реалии

Собор Український дім/Крым.Реалии

Собор Український дім/Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, российские "власти" в аннексированном Крыму потребовали от представителей Православной церкви Украины "освободить помещение" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе. Затем Арбитражный суд оккупированного Россией Крыма изъял у Православной церкви Украины здание этого храма.

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