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Похищение моряков у побережья Африки: стала известна судьба украинца

1.1тЧитать материал на украинском

Похищенный в сентябре у побережья Нигерии украинский моряк, член экипажа швейцарского судна MV Glarus, освобожден.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, Валерий Зубицкий вскоре вернется в Украину.

"Спасибо всем, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в украинскую Одессу", – сообщил он.

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Экипаж швейцарского корабля, среди которых был гражданин Украины, был захвачен пиратами 22 сентября.

В заложниках, помимо украинца, оказались 7 граждан Филиппин и по одному – Хорватии, Словении, Румынии и Боснии. Корабль направлялся из Лагоса в Порт-Харкорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже стало известно, что на судне находились еще два украинца.

Персона
Павел Климкин
Место
Нигерия
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