"Бог забирает лучших": что известно о загадочно погибшем волонтере

В ДТП на Черниговщине погибла известный волонтер Марина Шеремет. Ее муж, находившийся в той же машине, в тяжелом состоянии угодил в реанимацию.

Смерть Марины потрясла волонтерское сообщество. О том, что известно об обстоятельствах гибели Шеремет и о ней самой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вечером воскресенья, 30 июня, в сети появилась новость, верить в которую многие попросту отказывались: в Черниговской области, неподалеку от села Носовка, разбилась на автомобиле известная волонтер Марина Шеремет. Ее муж в тяжелом состоянии был доставлен в местную больницу.

Марина Шеремет

Пока никто толком не может сказать, что послужило причиной аварии. На данный момент, как рассказала OBOZREVATEL близкая подруга погибшей, Маргарита Калоева, известно только, что Марина, которая была за рулем авто, даже не пыталась затормозить – и машина на полной скорости улетела в кювет.

"Они на скорости улетели в кювет – и врезались в дерево. Как мне ночью рассказал дежурный в отделении: там тормозного пути не было. Среди ночи нам показали машину – она в хлам разбита. Я не знаю, что могло случиться. Может, отказали тормоза. Может, Маринка сознание потеряла, отключилась – у нее контузии были… Пока мы не знаем ничего. Мне следователь позвонила с места ДТП где-то в полвосьмого вечера. Полицию кто-то из проезжавших по трассе вызвал. А она там не очень оживленная. Так что мы даже не знаем, сколько они там пролежали. И как именно погибла Маринка – сразу или еще какое-то время она была жива, от чего именно она умерла… На все эти вопросы даст ответ следствие и судебно-медицинская экспертиза", – рассказала Маргарита.

Не очень ясно пока и то, насколько серьезно пострадал муж Марины Сергей. В больницу его доставили в бессознательном состоянии. К утру он пришел в себя. Узнал сына Максима, который ночевал вместе с Маргаритой в больнице. Однако совершенно не помнит обстоятельств аварии: последние несколько дней начисто стерлись из его памяти.

"Он с пятницы ничего вообще не помнит. Помнит, что в пятницу был в Киеве (он там работает) – и все у меня спрашивает, как он здесь вообще оказался, где Марина, что с машиной… Пока не помнит ничего. О том, что случилось, мы ему уже сообщили: нас предупредили, что к нему может прийти следователь, и что лучше, чтобы о смерти Марины ему рассказали мы. Мы с Максом сказали… Пока он под действием всех этих лекарств – медленно, но уверенно эта информация будет у него в голове крутиться. Пока он не верит. Все переспрашивает: может, это неправда?..".

Сейчас врачи оценивают состояние Сергея как "стабильно тяжелое". У него серьезнейшая черепно-мозговая травма, повреждена рука. К счастью, позвоночник цел. Тем не менее, когда друзья семьи подняли вопрос о том, чтобы перевезти Сергея в Киев из Носовской больницы, где есть хорошие врачи, но нет элементарной диагностической аппаратуры – медики запретили это делать, сославшись на то, что такой дальней и изнурительной дороги он может не выдержать. Вместо этого разрешили перевезти пострадавшего в Нежин, где ему сделают компьютерную томографию.

Марина Шеремет – одна из тех волонтеров, кто бросил все ради помощи другим еще далекой весной 2014 года. Сначала – посильная помощь детям, которых спешно вывозили из Крыма, захваченного вооруженными "зелеными человечками". Позже, когда война переместилась на Донбасс – первые поставки помощи добробатам, ВСУ, Нацгвардии, первые вдовы, которых нужно было поддерживать…

"С весны 2014-го и до сегодня она занималась тем, что помогала Востоку. Всем, кто нуждался в помощи. Начиная от бойцов – заканчивая сиротами, переселенцами и так далее. Очень часто ездила на Донбасс. Точно знаю: в 2014-2017 годах она в зоне АТО бывала чаще, чем дома. раз в неделю-две был выезд туда. Десятками тонн возила помощь. Везла все, что просили", – рассказал OBOZREVATEL волонтер Александр Граб.

"Это абсолютно позитивный человек. Говорят, Бог забирает лучших. Но это несправедливо! У нее было сумасшедшее количество планов и огромное сердце. Я не могу сказать, что она спешила жить. Но она всегда всем помогала. К Марине можно было позвонить в любое время дня и ночи с любой просьбой. И если она не могла что-то решить молниеносно – говорила: дай мне 5-10 минут, я что-то придумаю. Никогда не отказывала. Мы буквально две недели назад делали сумасшедшую отправку – нужно было переправить на передовую 10 тысяч мешков, я Марине позвонила, она сказала: без вопросов, не волнуйся… И все организовала. Она настолько позитивная была, настолько любила жизнь, что я до сих пор не могу прийти в себя от шока", – вспоминает волонтер Виктория Христенко.

Волонтеры – а Марину знали практически все, кто с 2014 года помогает армии – до сих пор не верят в то, что случилось.

"Куча волонтеров с ней сотрудничали. Мы знакомы с 2014 года. Она давно помогает и гражданским в зоне АТО, и подразделениям МВД, НГУ, ВСУ. На самом деле, Фонд Марины Шеремет за эти годы очень много сделал для победы. Но она никогда этим не кичилась. Она была человеком, который быстро принимал решения. Настоящая украинка. С началом войны она в один момент перешла с русского на украинский язык. Для нее это было принципиально. Для нее не существовало невозможного", – рассказывает волонтер Анна Майборода.

Погибла Марина неподалеку от села, в которое переехала жить из Киева несколько лет назад. Изначально решение о переезде было продиктовано необходимостью преодолеть депрессию после увиденного на войне. Но постепенно Марина полюбила сельскую жизнь. И даже взялась за разведение коз.

"Когда выход был из Дебальцево и мы там и с моргами, и много чего насмотрелись… Ей это все снилось. Психотерапевты посоветовали сменить обстановку. Многие волонтеры, АТОшники, грубо говоря, прячутся в селе. Мы и дом искали ей в таком населенном пункте, где было бы мало людей. Чтобы она могла гулять. Разводить козочек. Это была ее реабилитация", – рассказывает Маргарита.

В последние дни перед гибелью Марина готовилась к переезду обратно в столицу. Разлука с мужем, с которым виделась лишь по выходным, хроническая нехватка денег (в селе, как писала сама Марина на своей страничке в соцсети, особо не заработаешь) и большие планы по созданию реабилитационного центра для бойцов, возвращающихся с войны, требовали постоянного нахождения в столице. К тому же, незадолго до смерти Марина приняла для себя решение – идти в Раду от одной из политических сил. Видела в этом возможность делать больше, помогать большему количеству людей и влиять на принятие необходимых для победы законопроектов. Больше всего, как вспоминают те, кто ее знал, она переживала за то, хорошие ли хозяева попадутся ее любимым козочкам и как забрать с собой любимых кошек и собак: бросить тех, кто стал членом семьи, она попросту не могла.

За годы волонтерства, во время тысяч километров на простреливаемых дорогах Донбасса, после пережитых обстрелов, как оказалось, самая большая опасность подстерегала Марину Шеремет здесь, в мирной жизни. В мае 2018-го ее жестоко избили. Она долго лечилась. Виновные известны – но не понесли никакого наказания.

"Было уголовное дело, следователь Носовского райотдела его вела... Маринка говорила, это были какие-то приезжие. Селяне знали, кто, но долго не говорили об этом, потому что это – бывшие сотрудники милиции и друзья какой-то местной "шишки". Очень агрессивно себя вели всегда. В тот день они пьяные гоняли на машине по селу. А Маринка у кого-то в гостях была и одела пиджак со своими наградами. Сделала им замечание – по-украински. Они ее повалили на землю – и начали избивать. Били ногами по голове. Она пыталась прикрыть голову руками, но все равно все лицо у нее было синее… Говорит, периодически отключалась. А когда приходила в себя – слышала крики о том, что она "бандеровка"… Потом у них у всех "железные алиби" нарисовались. Никто ни за что не ответил. Хотя позже мы узнали, что двоих из них кто-то сильно избил. Следователь еще у Марины спрашивала, не она ли это", – вспоминает Маргарита.

Было в жизни Марины и серьезное ДТП. Точно так же – дорога, кювет. Вот только благодаря опытному водителю тогда обошлось без серьезных последствий.

"Водитель опытный был, он стабилизировал машину - и она стала на колеса... Мы тоже летели по этим всем кустам. Маринке тогда порвало куртку. Я спала - и Маринка меня захватила рукой, потому что мы были не пристегнуты… Помню, когда мы вылезали из машины – мимо проезжали ГАИшники. И один нам еще прокричал: Девченки! С Днем рождения вас!".

В этот же раз для Марины Шеремет поездка оказалась фатальной.

Пока близкие погибшей волонтера не могут сказать, когда и где похоронят Марину Шеремет. Никто не берется прогнозировать также, сколько денег понадобится на лечение ее мужа Сергея. Особых сбережений, как это водится в волонтерской среде, у семьи нет.

"Спасибо ребятам, они потихонечку-потихонечку... Марина стольким помогала, что сейчас тоже - с миру по нитке… Тем более, что за все это время, конечно, она очень много отдала АТО. Жила этим. И отдавала все, что у нее было. Могла ходить в рваных кроссовках, но если нужны были памперсы деткам или лекарства военным – она шла и покупала", - говорит Маргарита.

Все, кто хочет поддержать семью Марины, которая отдавала последнее, чтобы помочь другим, могут это сделать с помощью реквизитов: 4149 4393 9055 0485 (Калоева Маргарита)

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