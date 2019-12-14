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14 декабря • обновлено в 22:43
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"Ты их в дверь – они в окно": украинцы высмеяли новый вояж пропагандистов Путина в Киев

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Появление в Киеве корреспондентки пропагандистского телеканала НТВ Александры Тонких высмеяли в сети.

Так, журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook отметил, что ранее россиянка посещала аннексированный Крым, из-за чего получила запрет на въезд в Украину.

"Утром субботы к нам в Киев прилетела спецблондинка Шура Тонких. Самолетом из Турции. Сотрудница телеканала НТВ (ты их в дверь – они в окно, один за другим полезли со всех сторон). Приехала снимать про новогоднее настроение украинцев! Мир, дружба, йолка", – написал он.

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Иллюстрация. Российская пропаганда

Иллюстрация. Российская пропаганда

Соцсети

"А я по наивности раньше полагал, что из Турции прилетают только Наташи", "Какого черта рашисты прутся, им здесь медом помазано?" "Лезут и лезут", – пошутили пользователи сети в комментариях.

Александра Тонких

Александра Тонких

facebook.com/aleksandra.tonkih

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники не пустили Александру Тонких в страну 14 декабря.

Накануне из киевского аэропорта "Борисполь" выдворили российского журналиста НТВ Сергея Савина.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персона
Айдер Муждабаев
Место
Украина Киев
Теги
российские телеканалы пропаганда соцсети
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Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Валера
Александрович Валера
То капец , как Украина лезет в нато и ес . Ей намекают никогда . Но они не слышат
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