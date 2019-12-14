"Ты их в дверь – они в окно": украинцы высмеяли новый вояж пропагандистов Путина в Киев

Появление в Киеве корреспондентки пропагандистского телеканала НТВ Александры Тонких высмеяли в сети.

Так, журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook отметил, что ранее россиянка посещала аннексированный Крым, из-за чего получила запрет на въезд в Украину.

"Утром субботы к нам в Киев прилетела спецблондинка Шура Тонких. Самолетом из Турции. Сотрудница телеканала НТВ (ты их в дверь – они в окно, один за другим полезли со всех сторон). Приехала снимать про новогоднее настроение украинцев! Мир, дружба, йолка", – написал он.

Иллюстрация. Российская пропаганда Соцсети

"А я по наивности раньше полагал, что из Турции прилетают только Наташи", "Какого черта рашисты прутся, им здесь медом помазано?" "Лезут и лезут", – пошутили пользователи сети в комментариях.

Александра Тонких facebook.com/aleksandra.tonkih

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники не пустили Александру Тонких в страну 14 декабря.

Накануне из киевского аэропорта "Борисполь" выдворили российского журналиста НТВ Сергея Савина.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!