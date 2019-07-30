Работал за мисочку супа: что известно об освобожденном террористе, причастном к катастрофе МН17

Террорист Дмитрий Куприян, который добыл тягач для перевозки "Бука", сбившего малайзийский лайнер МН17, уже больше месяца как на свободе.

Вместо пяти лет, которые должен был провести за решеткой, он отбыл полтора. И все благодаря так называемому закону Савченко.

Как выяснилось, судьба террориста в России оказалась незавидной. Он так и не получил даже временного разрешения на жительство в РФ, а в Украину отправился из-за нищеты – хотел получать пенсию в размере 3,5 тысяч гривен. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Рыл окопы и работал за мисочку супа

Дмитрию Куприяну уже 72 года. Группа нидерландских журналистов, которые ведут расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе, среди причастных к преступлению назвала и его.

"Он был признан виновным и признался, что был руководителем подразделения, ответственного за транспорт. Роль Куприяна, связанная с MH17, не ясна, но поскольку штаб-квартирой этого подразделения был офис транспортной компании, которой принадлежала платформа, которая перевозила "Бук", Куприян мог быть привлечен к перевозке", – говорится в материалах расследования.

Дмитрий Куприян twitter.com/vitauskas_a

В книге российского наемника Александра Жучковского "85 дней Славянска" Куприяну посвящена пара страниц, где говорится о его бесславной судьбе. Кстати, эта книга свободно продается в российских интернет-магазинах.

Он советский кадровый офицер, полковник, родом из Краснодарского края. Служил в Конго, Анголе, а также в Афганистане, когда Советский Союз вел там военные действия. После войны вернулся в Киевский военный округ и затем получил украинское гражданство.

Страницы из книги Reddit

Страницы из книги Reddit

Когда начались военные действия на Донбассе, приехал в Славянск к Стрелкову-Гиркину и начал там воевать. Ему тогда было уже 67 лет. Там и получил свой позывной "Батя". Сначала попал в так называемый Семеновский батальон и занимался рытьем окопов и строительством блиндажей. Но позже его "старания" оценил Стрелков и пригласил в штаб. Так "Батя" стал "заместителем по тылу" при "Минобороны "ДНР".

Куприян сначала отвечал за окопы Газета.Ру

Как рассказывал сам Куприян, поначалу он работал за "мисочку супа". Но узнав о том, как зарабатывают другие его "коллеги", террорист поскандалил. Поэтому Гиркин начал выделять ему зарплату, а еще сухпаек.

Куприян – второй справа LB.ua

Поселились в заброшенной хате

После того как Стрелков-Гиркин покинул Донбасс, Куприян также уехал в Россию. Как опытный чекист он понял, что нужно вовремя смыться.

Правда, для себя он находил другие оправдания. Мол, не смог сработаться с новым "главой Минобороны "ДНР" Владимиром Кононовым, "Батю" возмущал творящийся в "ополчении" хаос, поэтому он и написал заявление об увольнении.

Однако в России он так и не дождался от Стрелкова обещанной помощи и поддержки, ему даже не дали разрешения на временное проживание в РФ. Ни пенсии, ни жилья, ничего. Не помогли даже его письма Путину. Первое время он жил в Краснодарском крае, на свое родине.

На презентации книги боевика Жучковского скрин

Затем с женой отправился в Белгородскую область, где поселился в заброшенной хате. Как жаловалась жена Куприяна российским СМИ, выжить им помогали местные бабушки, которые приносили кто картошку, кто морковку, кто лук. Куприян попал в больницу, оплатить лечение помогали "боевые товарищи".

Но супруге Куприяна, Марии Кузьминичне, удалось перевести свою пенсию в Харьков и она стала наведываться туда за деньгами – 4 тыс. гривен.

Хотел получать украинскую пенсию

А в декабре 2015 года супруги отправились за пенсией в Украину вдвоем, на автобусе. На границе в пункте пропуска "Гоптовка" их и задержали. Около 12 часов они находились в СБУ, их допрашивали. Супругу отпустили и она отправилась к сыну в Харьков. А Куприяна арестовали.

Куприян на суде ТСН

Как в книге "85 дней Славянска" сообщает "соратник" Стрелкова, "начальник штаба" Славянска Эльдар Хасанов, на такой отчаянный шаг – отправиться за пенсией в Украину, где он находился в списках СБУ – Куприяна толкнула нищета.

В декабре 2017 года его осудили на пять лет по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины за участие в террористической организации. Но уже 20 июня этого года он сумел освободиться – помог пресловутый закон Савченко. Кстати, от обмена с террористами он категорически отказался. В одном своем интервью объяснял это тем, что боится за свою жизнь. На оккупированной территории Донбасса его просто кинут в подвал.

Тягач, который перевозил Boeing Скрин

"Я знаю наверняка, что по возвращению в "ДНР" меня кинут в подвал, где будут выбивать любую информацию. А что я смогу им сказать? Что сидел и видел только тюремные стены?! И если из меня не выжмут все соки в подвале, и я выживу, то меня отправят в окопы, откуда дороги назад не будет. Я стар и у меня в сердце три импланта, как у Ельцина были. И если я не сам умру, то меня убьют свои же, потому что они считают, что я о них много знаю", – плакался боевик.

Боевики в Славянске

Также суд установил за Куприяном административный надзор в связи с его плохим поведением в заключении. В течение года он обязан четыре раза в месяц отмечаться в полиции, а ночью находиться дома.

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