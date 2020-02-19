Подозревают в расстреле Майдана: в Киеве начался суд над экс-бойцом "Омеги". Фото и видео

В Киеве сейчас избирают меру пресечения бывшему бойцу спецподразделения МВД "Омега" Владимира Косенко, подозреваемому в убийстве активиста Революции Достоинства Олега Ушневича и ранении Александра Гукова.

Государственное бюро расследований задержало его 18 февраля, сообщается на странице Общественного сектора Евромайдана в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Сторона обвинения требует избрать для Косенко меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Следствие установило, что 20 февраля 2014 года подозреваемый боец “Омеги”, действуя совместно и согласованно с другими представителями правоохранительных органов, как единственное боевое подразделение, совершали прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве. В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще в одного совершил смертельный выстрел", – приводится цитата ГБР.

Задержанный Владимира Косенко facebook.com/hrom.sektor.euromaidan

В свою очередь адвокат Небесной Сотни Евгения Закревская уточнила, что идентифицированы гильзы, которые представители офиса Уполномоченного по правам человека нашли на следующий день на снежной баррикаде.

Суд избирает меру пресечения Владимиру Косенко facebook.com/eugeniyazz

"Они также отстреляны из пистолета Форт-14 Владимира Косенко. Со снежной баррикады очевидно он мог стрелять в Виталия Гукова, раненого на алее", – написала Закревская в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал