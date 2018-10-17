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Подготовлено заранее? В поведении директора колледжа в Керчи заметили странность

154.3тЧитать материал на украинском

Комментарий Ольги Гребенниковой - директора колледжа в Керчи в аннексированном Крыму, где 17 октября прогремели стрельба и взрыв, - возможно, был составлен заранее.

Такое мнение высказала юрист-криминолог Анна Маляр в эфире NEWSONE. Она подчеркнула, что считает поведение и слова женщины странными.

"Мне кажется странным поведение директора школы. Потому что директриса - может это совпадение - но за 10 минут до этого преступления она ушла по делам, ее не было на территории. Обратите внимание, возможно у вас будет другое мнение, но мне кажется, что в тот момент ее телефон был выключен, и она демонстративно, очень четко проговаривает информацию для телекамер, которые ее снимают, точно зная, что эта информация будет опубликована", - сказала Маляр.

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Ольга Гребенникова

Скрин видео Kerch.net

Юрист-криминолог также подметила, что о нападающих директор говорит во множественном числе ("люди стреляли"), однако, так как ее не было на месте, она не может этого знать.

"Второй момент - она мгновенно вспоминает Беслан (теракт в российской школе 1 сентября 2004 года. - Ред.) и употребляет такие слова: "как положено, как в Беслане". Я не знаю ее биографию, является она гражданкой России или Украины, но с большой вероятностью, если она все-таки гражданка Украины, то такой ассоциативный ряд у нее не мог появиться подсознательно, такое происходит с людьми, которые пережили это в своей стране. Соответственно, я могу предположить, что этот разговор возможно был ею продуман", - рассказала Маляр.

Напомним, в здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим было слышно звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым. В результате инцидента погибли как минимум 19 людей.

Как писал OBOZREVATEL, журналист Айдер Муждабаев указал на организаторов теракта.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Повторюю. В важкі часи ганебної окупації треба більше спілкуватись з дітьми, розмовляти про людські цінності! Загинули наша українська молодь і старші... Керчь = Вкраїна...Царства Небесного для невинних убієнних... Глибоке співчуття рідним, близьким і друзям новопреставлених... Убивця явно з розхитаною психікою, і хтось зомбував його на злочин і, мабуть, "доломогав". Психологи знають: вбити навіть незнайомців - у молодої людини великий психобар"єр. А тут всіх підряд і знайомих...Залякують?...Треба шукать організаторів і "натхненників", щоб не повторили ці бандити. Тримаймось, спілкуймось...
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Витман Владимир
Витман Владимир
Он стрелял из охотничьего ружья?Если да ,то как он мог сам с него застрелиться?Это не пистолет и даже не короткая штурмовая винтовка.С ружбайкой уперев стволы в себя надо как минимум снять обувь что бы дотянуться ногой до курка .Из чего он стрелял?Кто знает?
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Ски Андрей
Ски Андрей
Махал Махалыч, застрелится можно практически из любого оружия! но!!! на фото опубликованных в сети и новостях-нет ранений в голову!!! прострелена бочина!!!
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2
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Витман Владимир, на фото камер наблюдения - помповик с длинным подствольным магазином. Из такого самому стреляться сложно.
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Єсауленко Вадим
Єсауленко Вадим
Вбачається фсбшнакдбшна схема задля приведення кримчан до того ж стану страху, що й у всій раші?
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