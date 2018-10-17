Подготовлено заранее? В поведении директора колледжа в Керчи заметили странность

Комментарий Ольги Гребенниковой - директора колледжа в Керчи в аннексированном Крыму, где 17 октября прогремели стрельба и взрыв, - возможно, был составлен заранее.

Такое мнение высказала юрист-криминолог Анна Маляр в эфире NEWSONE. Она подчеркнула, что считает поведение и слова женщины странными.

"Мне кажется странным поведение директора школы. Потому что директриса - может это совпадение - но за 10 минут до этого преступления она ушла по делам, ее не было на территории. Обратите внимание, возможно у вас будет другое мнение, но мне кажется, что в тот момент ее телефон был выключен, и она демонстративно, очень четко проговаривает информацию для телекамер, которые ее снимают, точно зная, что эта информация будет опубликована", - сказала Маляр.

Ольга Гребенникова Скрин видео Kerch.net

Юрист-криминолог также подметила, что о нападающих директор говорит во множественном числе ("люди стреляли"), однако, так как ее не было на месте, она не может этого знать.

"Второй момент - она мгновенно вспоминает Беслан (теракт в российской школе 1 сентября 2004 года. - Ред.) и употребляет такие слова: "как положено, как в Беслане". Я не знаю ее биографию, является она гражданкой России или Украины, но с большой вероятностью, если она все-таки гражданка Украины, то такой ассоциативный ряд у нее не мог появиться подсознательно, такое происходит с людьми, которые пережили это в своей стране. Соответственно, я могу предположить, что этот разговор возможно был ею продуман", - рассказала Маляр.

Напомним, в здании колледжа сработало взрывное устройство, а перед этим было слышно звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым. В результате инцидента погибли как минимум 19 людей.

Как писал OBOZREVATEL, журналист Айдер Муждабаев указал на организаторов теракта.