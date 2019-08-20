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Поддерживал антимайдан и "Л/ДНР": стало известно, как Россия кинула предателя Украины

2.2т Читать материал на украинском

Экс-сотрудника правоохранительных органов Украины Игоря Паца, который был участником антимайдана и поддерживал террористов "Л/ДНР", депортировали из России.

Его отправили в Киев с пересадкой в Минске, где он фактически сбежал и вернулся в РФ. Теперь мужчина находится в России нелегально. Об этом в личном Telegram-канале сообщила главный редактор пропагандистского RT Маргарита Симоньян.

"50-летнему украинцу Игорю Пацу грозит тюрьма и на родине, и в России", – возмутилась пропагандистка.

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Игорь Пац

Игорь Пац

Соцсети

Известно, что Пац жил в РФ после того, как в конце 2014 года в Украине на него завели уголовное дело о теракте. Через месяц мужчину освободили в рамках обмена военнопленными, однако в марте 2018 года ему отказали в пролонгации статуса.

"Игорь предоставил документы о нахождении под следствием на Украине: его анкета висит на сайте украинского МВД в разделе "Розыск" и даже на "Миротворце". Но в МВД Великого Новгорода решили, что этих доводов недостаточно", – написала Симоньян.

Отметим, Пац – уроженец Львовской области. Он неоднократно высказывал пророссийскую позицию и называл Революцию Достоинства "нацистской".

С началом войны на Донбассе он передавал "Л/ДНР" информацию о передвижениях украинских войск в зону АТО. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали его вместе с несколькими соратниками в ноябре 2014 года.

Игорь Пац

Игорь Пац

Соцсети

Поддерживал антимайдан и "Л/ДНР": стало известно, как Россия кинула предателя Украины

Скриншот

Поддерживал антимайдан и "Л/ДНР": стало известно, как Россия кинула предателя Украины

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в августе суд в Мариуполе отпустил двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за Донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинку.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Евромайдан Антимайдан
Место
Украина
Теги
антимайдан Новости России Новости ЛНР Новости ДНР Революция Достоинства
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Пусть армянка берет его себе,этого поца на своего поменяет.
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