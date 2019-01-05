Под ударом целый регион: названа новая цель России в Украине

Россия целенаправленно блокирует проход судов в Керченском проливе, чтобы нанести удар по украинской экономике.

Провокация в Черном море и захват украинских кораблей и их экипажей является хорошо продуманной операцией РФ, заявил в интервью "Крым. Реалии" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Многие судовладельцы, понимая, что срок прохождения через Керченский пролив является слишком долгим, переориентируют свои судна на порты Черного моря или вообще другие направления", — сообщил министр инфраструктуры.

Владимир Омелян Скриншот Радио Свобода

По его мнению, основной целью "морской" агрессии России является дестабилизация Мариуполя, Бердянска и всего остального региона.

Владимир Омелян Скриншот Радио Свобода

"Они хотят дестабилизировать Приазовье и в дальнейшем получить границу до Крыма и, думаю, продолжить экспансию", — сообщил Владимир Омелян.

Как писал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.