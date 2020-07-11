На автодороге М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в районе села Весняное Николаевской области грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину.

Трагедия произошла утром в субботу, 11 июля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области (чтобы посмотреть все фото, доскрольте до конца страницы).

Водитель DAF наехал на 48-летнего водителя Skoda Kodiaq, который остановился на обочине, чтобы поменять пробитое колесо.

Под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора. Фото 18+

Виновник аварии с места ЧП скрылся. Пострадавшего забрала скорая помощь, однако он скончался в больнице от полученных травм.

Как передает "Преступности.нет", погибшим оказался сотрудник прокуратуры Николаевской области Андрей Крупка. Он занимал должность заместителя начальника отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей региональной прокуратуры.

Андрей Крупка. Фото - "Преступности.нет"

В свою очередь водителя DAF правоохранители задержали в Одесской области. Им оказался 45-летний житель Львова. На грузовике были обнаружены характерные для ДТП повреждения.

Внимание, фото не рекомендуется смотреть детям и впечатлительным людям.

Фото - "Преступности.нет"

Фото - "Преступности.нет"

ДТП под Николаевом. Фото - патрульная полиция Одесской области

ДТП под Николаевом. Фото - патрульная полиция Одесской области

Под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора. Фото 18+

Под Николаевом грузовик насмерть сбил прокурора. Фото 18+

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области водитель автомобиля Ford сбил молодую женщину с малолетним ребенком на руках и коляской, которых не заметил на пешеходном переходе.