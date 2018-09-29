Под контролем! Штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

В субботу, 29 сентября, в результате боевых действий на Донбассе никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook, террористы "Л/ДНР" 13 раз нарушили режим прекращения огня, однако в этот раз не использовали запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Отмечается, что оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино", - написано в сводке.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне террористы развязали жесткие бои на Донбассе, в результате которых Украине не удалось избежать потерь.