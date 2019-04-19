Под контролем ФСБ: "авторитеты" безнаказанно "кошмарят" Украину

"Воры в законе" играют ведущую роль в организации дестабилизации и создании криминального хаоса в Украине. Они не "просто" контролируют большую часть преступного бизнеса, но и плотно связаны со спецслужбами России. В условиях войны это критично.

Почему это происходит и что нужно сделать – разбирался OBOZREVATEL.

НУЛЕВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ. НО НЕ У НАС

В Грузии после Революции роз власти объявили борьбу воровскому миру. С 2006 по 2010 год 180 его членов были задержаны и осуждены, а у представителей мафии и коррумпированных чиновников было конфисковано имущество на сумму в 1 млрд долларов.

За тот же период число зарегистрированных преступлений сократилось вдвое, на 80% сократилось количество вооруженных ограблений. Влияние и авторитет "воров в законе" стал падать как в тюрьмах, так и по всей Грузии. Если раньше роскошные автомобили и особняки делали криминальных лидеров примером для подражания для многих молодых людей, то теперь в изъятых у воров домах стали открываться полицейские участки, а на автомобилях, которые принадлежали ворам, стали ездить полицейские.

Борьба с ворами в Грузии Новая эпоха

"И всем стало понятно, что баланс сил изменился – вор не авторитет, он не защитит ни от полиции, ни на улице, и нет никакой пользы в том, чтобы оставаться другом "вора в законе", – вспоминает старший эксперт центра Рондели Шота Утиашвили. Он до смены власти в Грузии в 2012 году возглавлял информационно-аналитический департамент МВД Грузии.

Закон о борьбе с авторитетами был принят и в недружественной нам стране – России. Уголовный кодекс РФ пополнился новой статьей – "Занятие высшего положения в преступной иерархии". "Ворам в законе" грозит до 20 лет лишения свободы.

В Украине попытки законодательно бороться с "законниками" проваливают, начиная с 2012 года. Очередной законопроект отклонили и в 2016-м, когда криминогенная ситуация ухудшилась, а вклад "воров в законе" в дестабилизацию Украины стал колоссальным. Более того, депутаты также отказались отправить законопроект на доработку!

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, выступая в эфире одного из телеканалов в 2017 году, отмечал, что криминал поднимает голову. "Приезжают "бандиты в законе" из России, из Грузии, собственные возвращаются, и формируется уголовное сообщество. Сегодня Украину практически распределили мафиозные структуры, которые фактически грабят, убивают, проводят спецоперации, рейдерство, крышуют одни структуры, но проводят операции относительно других, убивают бизнесменов. То есть, 90-е годы в некоторой мере возвращаются", – заявил Маломуж.

МВД Украины заняло жесткую позицию – закон для противодействия "авторитетам" жизненно необходим. В настоящее время законодательство предусматривает только принудительную депортацию из страны таких лиц.

Министр Арсен Аваков не единожды заявлял, что "воры в законе" в Украине поддерживают связи со спецслужбами РФ и даже финансируют некоторых депутатов.

"Криминальные авторитеты пользуются либеральностью наших законов, "оседают" здесь на месяцы и ведут судебные баталии, чтобы получить гражданство. По нашим данным, за 60% краж авто и за грабежами квартир стоят "воры в законе". Большинство из них – на постоянной связи со спецслужбами РФ. Кроме уголовных задач, они выполняют другие политические заказы. Например, финансируют деятельность некоторых депутатов, чтобы они не поддерживали радикальные законы правительства, направленные на усиление борьбы с организованной преступностью", – заявил глава МВД.

Рассказывал Аваков и о шокирующей реакции народных избранников на законопроект: "Мне говорят: нет, это нападение на наши права. На какие "ваши"? Интересы парламента и "воров в законе" – разные".

КАК "КОШМАРЯТ" ВОРОВ, А ОНИ НАС

Нацполиция Украины подписала меморандум о совместной деятельности с ФБР, соглашения с Чехией, Турцией, вступила в Европол. Обмен информацией помогает в том числе в борьбе с преступными авторитетами и "ворами в законе". За границей они находятся "под присмотром" правоохранительных органов этих стран, однако это кардинально не меняет ситуацию, разве только заставляет "законников" быть более осторожными.

Наиболее вольготно они себя чувствуют в странах бывшего Союза, а в нашу страну рвутся изо всех сил. Особенно после "запуска" в апреле 2019-го антиворовского закона в России -– введении уголовной ответственности для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии.

В Украине сейчас по разным оценкам – от 80 до 100 "воров в законе", их число постоянно меняется. Матерые авторитеты наносят нашей стране колоссальный вред. По информации главы МВД, около 70% угонов автомобилей, 60% квартирных краж, некоторые террористические преступления, убийства (в том числе заказные), координируются именно "ворами в законе".

Новости Главный вор бывшего СССР вышел на свободу в России

Едут к нам не только "воры в законе" из России, Грузии, Азербайджана. Обитающие в Европе "авторитеты" и объявленные в международный розыск, покупают украинские паспорта и под "чистыми" орудуют у нас дома.

Один из последних примеров – задержание 10 апреля сотрудниками Департамента стратегических расследований и ГУНП Нацполиции в Киеве российского вора "Батыра Бухарского", который был коронован в Москве еще Дедом Хасаном.

Батыр Бухарский Нацполиция Украины

Долгое время Батыр был доверенным лицом "вора в законе" Вячеслава Иванькова по кличке "Япончик". С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов. Разыскивался правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

Рассчитывая на украинское гуманное законодательство, сбежал для дальнейшего проживания в нашу страну. Купил себе новый паспорт и стал "добропорядочным" гражданином Украины.

"МЫ ИХ В ДВЕРЬ – ОНИ В ОКНО!"

Как уже говорилось, депортация – пока что единственное средство борьбы с криминальними авторитетами. Служба безопасности Украины с начала 2018 года запретила въезд в нашу страну более ста "законникам", которые могут быть причастны к группировкам, специализирующимся на похищении людей, вымогательстве, торговле оружием и наркотиками.

О том, что выдворенные из Украины "воры в законе" снова пытаются вернуться после замены документов, говорит и глава Национальной полиции Сергей Князев: "Как говорится, мы их в дверь, а они в окно. Иногда доходит до абсурда".

В октябре 2018 года правоохранители задержали и выдворили из Украины "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". 36-летнему "авторитету" на 10 лет запретили въезд в Украину.

Криминальный авторитет и "вор в законе" Чарая Тенгиз Автандилович (Тенго Гальский)

Однако уже в январе этого года Тенго Гальский был задержан в Ивано-Франковской области сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Для въезда в Украину он использовал фиктивные документы.

В последнее время случаи задержания "законников" участились, но без законодательной поддержки это больше напоминает борьбу с ветряными мельницами.

Украинцы прямо заинтересованы в снижении преступности, а вот насколько наши депутаты – вызывает сомнения. Ясно одно: тянуть с решением наболевшего вопроса уже нельзя.

* "Вор в законе" ("вор" или "законник") – титул некоторых членов преступного мира, относящихся к его элите и пользующихся значительным авторитетом. "Воры в законе" – это специфическое для СССР (в дальнейшем также и для стран постсоветского пространства) явление в преступном мире, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике, образовавшееся в 1930-х годах и характеризующееся наличием жёсткого кодекса криминальных традиций, а также исключительным уровнем закрытости и конспиративности.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся