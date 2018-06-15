Под Киевом бизнесмен устроил соседям персональный "ад"

Сегодня под Киевом развернулось интенсивное строительство. Многоквартирные дома растут, как грибы после дождя - нередко с вопиющим нарушением законодательства. Примером очередного строительного беспредела является конфликтная ситуация в Буче Киевской области, где предприниматель пытается втиснуть многоквартирный дом (таунхаус) в частном секторе.

Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Строительство таунхауса в полном разгаре

Жительница Бучи продала участок с небольшим домиком и пристройкой на улице Киево-Мироцкая, 47а одному предпринимателю. Поначалу бизнесмен охотно выходил на контакт с соседями, рассказывал, что планирует строительство на продажу, при этом уверял, что нарушений закона не будет, а дом будет самый обычный. Но вскоре люди увидели, что на участке площадью 22 сотки разворачивается грандиозное строительство двухэтажного таунхауса на 11 подъездов, а сам бизнесмен встречи с людьми начал избегать.

"Мы поняли, что если не предпримем меры, под нашими окнами вырастет многоквартирный дом. Но, простите, здесь возможна только усадебная застройка, здесь запрещено строительство многоквартирных домов!" - возмущаются люди.

Чтобы остановить строительный беспредел, местные жители принялись засыпать запросами государственные инстанции с просьбой о помощи.

Строительство таунхауса

Опасения местных жителей – не прихоть, а справедливое требование соблюдения законодательства, а также правил добрососедства.

В Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество указано, что два участка на ул. Киево-Мироцкая, 47а предназначены для строительства жилого дома (хозяйственных строений) и ведения личного сельского хозяйства.

Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество

В ст. 27 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" говорится, что застройка приусадебных, дачных и садовых земельных участков может осуществляется на основании строительного паспорта. Одно из требований – застройка жилых домов не должна быть больше 300 м кв.

Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности"

А теперь о том, что "химичит" предприниматель. По обращению местных жителей, отдел государственного архитектурно-строительного контроля Бучанского городского совета провел обследование строительства на ул. Киево-Мироцкая. Было установлено, что ведутся работы по строительству здания "неустановленного назначения размером 68 на 8 метров". Простая арифметика показывает, что площадь дома почти в два раза выше нормы.

Мало того, по данным проверяющих, строительные работы выполняются без надлежаще утвержденной документации, что является нарушением ст. 5 Закона Украины "Об основах градостроительства", ст. 31 ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности" и ст. 9 ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности".

Специалисты госархстройконтроля сделали предписание - остановить строительные работы. Также проверяющие потребовали устранить нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм и государственных стандартов и правил. Результат? Нулевой… Строительные работы на ул. Киево-Мироцкая, 47а продолжились.

Строительство таунхауса в полном разгаре

Кто строит таунхаус? По данным того же госархстройконтроля, заказчиком строительства является 33-летний житель Бучи Дмитрий Грищук. Из открытых источников известно, что Грищук до недавнего времени был директором и основателем ООО "Энерджі лайн", а ныне - директор ЧП "Регіон Енерго-Імпульс". Данная компания сотрудничает с коммунальными предприятиями, которые входят в сферу управления Бучанского горсовета.

Так, 13 декабря прошлого года "Регіон Енерго-Імпульс" выиграло тендер на прокладку линий электропередач, заказчиком которого являлось КП "Бучанское управление жилищно-коммунального хозяйства" Бучанского горсовета.

Местные жители в комментарии OBOZREVATEL высказали предположение, что Грищук имеет "крышу" среди местных властей, поэтому развернул циничное строительство таунхауса.

Впрочем, есть все основания полагать, что строительство скандального дома будет остановлено. Бучанский городской совет проинформировал о нарушениях, имеющих все признаки уголовного правонарушения, Ирпенский отдел ГУ Нацполиции в Киевской области. Также заявление в полицию и прокуратуру написали местные жители.

Люди рассчитывают на помощь властей, в противном случае ситуация рискует перейти в радикальную плоскость. Предпримут ли правоохранители предусмотренные законодательством меры – скоро узнаем.

OBOZREVATEL будет следить за развитием событий.