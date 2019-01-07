''Под флагом России'': рассекречен скандальный факт о затонувшем корабле с украинцами

Затонувшее у берегов Турции грузовое судно Volgo-Balt 214 до лета 2017 года ходило под российским флагом.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Facebook, уточнив, что корабль в момент крушения мог перевозить уголь из российского порта Азов в порт Самсун.

"Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса к портам Турции и других стран. По данным мониторинговых систем для судов Volgo-Balt типа "река-море", аварии при таких погодных условиях являются предсказуемыми", – подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что судно в 2017 году сменило российский флаг на знамя государства Сент-Китс и Невис на два месяца. Однако в дальнейшем оно ходило под флагом Панамы.

Как сообщал OBOZREVATEL, судно затонуло в Черном море у берегов Турции 7 января. На его борту находились 13 членов экипажа. В МИД сообщили, что трагедия произошла из-за сильного удара волны.