Под Чугуевом обломки рухнувшего Ан-26 заблокировали часть трассы
Обломки военного самолета Ан-26, рухнувшего под городом Чугуев Харьковской области, упали на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский.
Как сообщается на официальном сайте областной Службы автомобильных дорог, на км 533 – км 534 дороги затруднено движение транспорта.
На этом участке движение временно организовали по встречной полосе в двух направлениях.
"Уважаемые водители, просим не причинять препятствия работникам ГСЧС и полиции, которые выполняют свою работу", – призвали в службе.
В свою очередь, Государственное бюро расследований обратилось к свидетелям катастрофы самолета Ан-26.
"Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227. Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производства в порядке, установленном УПК Украины", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла около 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
Официально было подтверждено 22 жертвы катастрофы. Изначально сообщалось, что на борту было 28 человек, однако в ГСЧС уточнили, что 27 – курсанта Александра Харченко к полету не допустили в последний момент.
В то же время Офис генпрокурора заявил о 25 жертвах и двух выживших.
В сети активно начали распространять список с именами экипажа самолета ВСУ Ан-26 и курсантов, которые были на борту.