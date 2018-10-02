Побег Януковича: экс-охранник потребовал повторного допроса из-за отравителя Скрипаля

Бывший руководитель службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь попросил повторного допроса касательно полковника ГРУ Анатолия Чепиги (Руслан Боширов).

С соответствующим заявлением он обратился в Оболонский районный суд Киева, передает адвокат Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

"Экс-руководитель Службы безопасности арезидента Украины Константин Кобзарь просит Оболонский райсуд обеспечить его дополнительный допрос относительно распространенной в СМИ информации об участии гражданина РФ Боширова в охране и сопровождении Виктора Януковича в АР Крым в феврале 2014 года", - написал он.

Сердюк опубликовал текст заявления Кобзаря, датированного 2 октября. Экс-охранник направил его судье Владиславу Девятко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Сергей Канев рассказал, что имеет доказательства участия Чепиги в операции по перевозу Януковича из Украины. Позже сослуживцы полковника ГРУ рассказали, что он получил звание "Героя России" за спецоперацию по аннексии Крыма в 2014 году.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил информацию, что в Украине узнали одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля.