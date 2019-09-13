"Победа за нами!" ВСУ показали ликвидированного террориста

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал на стороне псевдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана в его Telegram-канале, 12 сентября погиб наемник Константин Овчар.

"Обстоятельства требуют уточнения. Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Константин Овчар

Константин Овчар

Константин Овчар

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выполнения боевого задания на Донбассе 12 сентября один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!