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13 сентября • обновлено в 17:44
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"Победа за нами!" ВСУ показали ликвидированного террориста

1.4т Читать материал на украинском

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР", который воевал на стороне псевдореспублики.

Согласно информации офицера ВСУ Анатолия Штефана в его Telegram-канале, 12 сентября погиб наемник Константин Овчар.

"Обстоятельства требуют уточнения. Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Константин Овчар

Константин Овчар

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Константин Овчар

Константин Овчар

Константин Овчар

Константин Овчар

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выполнения боевого задания на Донбассе 12 сентября один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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