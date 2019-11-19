По ВСУ ударили из пушек: Украина понесла потери

Один украинский воин получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 18 ноября. Всего в понедельник вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Противник вел огонь из пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов:

дважды у Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки и Гнутово – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

неподалеку Крымского – из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Луганского – со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Новотошковского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Майского и Гладосово – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое, один боец получил тяжелые ранения.

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