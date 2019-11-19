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19 ноября • обновлено в 08:25
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По ВСУ ударили из пушек: Украина понесла потери

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Один украинский воин получил ранения в результате боевых действий на Донбассе 18 ноября. Всего в понедельник вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Противник вел огонь из пушек БМП.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов:

  • дважды у Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Талаковки и Гнутово – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Широкино – из стрелкового оружия.

По ВСУ ударили из пушек: Украина понесла потери

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

  • неподалеку Крымского – из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • два раза вблизи Луганского – со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • дважды у Новотошковского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • неподалеку Майского и Гладосово – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое, один боец получил тяжелые ранения.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Хо Хол
Хо Хол
Вы уточняйте, что это был подлый удар, а то непонятно ведь.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хо Хол, "Подлый" у них это когда пытаются списать на боевые потери пьяные разборки между собой ну или со своими минами)
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