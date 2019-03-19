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"Плюшка попала в гнездо!" На видео попал удар ВСУ по "Л/ДНР"

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ВСУ уничтожили очередную позицию оккупантов на Донбассе. В результате "бригада-200" террористов "Л/ДНР" пополнилась новыми участниками.

Видео сокрушительного удара по противнику опубликовал на своей странице офицер ВСУ Анатолий Штефан. Выстрел был произведен из ПТРК.

"Воины Объединенных Сил молниеносно уничтожили гнездо представителей российских сексменьшинств на Донбассе. Оператор ПТРК четко "завел" плюшку прямо в гнездо ватрушки. По данным разведки два кукареота Дирляндии пополнили ряды 200 бригады", — добавил украинский воин Александр Гром.

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Уничтожение позиции оккупантов

Уничтожение позиции оккупантов

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 17 марта. В ответ ВСУ уничтожили трех и ранили четырех террористов.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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