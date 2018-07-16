"Планировал вернуться": стало известно, что вывез Янукович из Межигорья

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович вывез из Межигорья несколько костюмов 21 февраля 2014 года, надеясь вернуться через несколько дней.

Подобные показания дал бывший начальник охраны Константин Кобзарь во время допроса в Оболонском районном суде Киева 16 июля, где рассматривается уголовное производство о госизмене, передает "Украинская правда".

"Как обычно, несколько костюмов с собой, средства личной гигиены, у меня и то больше было. Мы планировали вечером 23 (февраля. - Ред.) вернуться в Киев, поэтому много с собой не брали", - сказал Кобзарь.

Он уточнил, что компания "Танталит" была владельцем хозяйственной части Межигорья. Она имела полномочия проводить работы на территории резиденции, когда Янукович был в отъезде. Кобзарь добавил, что "КАМАЗами" вещи якобы вывозили "радикалы".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время допроса Кобзарь рассказал, как Януковича якобы пытались убить. Кроме того, он раскрыл детали побега "легитимного" в Россию.