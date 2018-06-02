Перевыборы на Одесчине: "минирование" и более 10 пострадавших полицейских

В с. Цебриково Одесской области, где проходят перевыборы, во время эвакуации людей с избирательного участка в помещении почтового отделения начались столкновения с полицией.

"В 13.01 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в с. Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок. Для обеспечения безопасности людей полицейские начали их эвакуацию", - сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.

Некоторые активисты были возмущены действиями полиции, начали сопротивляться силовикам и распылили в них газ.

По предварительной информации, пострадали 13 полицейских.

В отделении полиции доставлены два человека. В отношении них было заведено уголовное производство по ст. 345 УК (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Рассматривается вопрос об обвинении в хулиганстве.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, 10 мая в Киеве избили полицейского после сделанного им замечания.