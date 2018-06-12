Переправил 2,3 тонны кокаина: ГПУ выдала Франции наркокурьера из Турции

Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос министерства юстиции Франции о выдаче задержанного в Украине гражданина Турции.

"ГПУ еще раз подтвердила свою компетентность и ответственное отношение к своим международным обязательствам. По принципиальной позиции прокуратуры Херсонской области и Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ обеспечена выдача (экстрадиция) гражданина Турции "С" во Францию, который подозревается в организации канала контрабанды кокаина в Европу", – написал на своей странице в Facebook глава ведомства Юрий Луценко.

По его словам, речь идет не о граммах или килограммах веществ.

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"Общее количество наркотика составляет 2,3 тонны. Всего в течение 2017 ГПУ выдала в иностранные государства 135 правонарушителей. Работаем дальше", – резюмировал он.

Как говорится в пресс-службе ГПУ, наркотики перевозились в оборудованном тайнике на молдавском судне, которое было остановлено во французских территориальных водах в декабре 2015 года.

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