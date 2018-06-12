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Переправил 2,3 тонны кокаина: ГПУ выдала Франции наркокурьера из Турции

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Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос министерства юстиции Франции о выдаче задержанного в Украине гражданина Турции.

"ГПУ еще раз подтвердила свою компетентность и ответственное отношение к своим международным обязательствам. По принципиальной позиции прокуратуры Херсонской области и Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ обеспечена выдача (экстрадиция) гражданина Турции "С" во Францию, который подозревается в организации канала контрабанды кокаина в Европу", – написал на своей странице в Facebook глава ведомства Юрий Луценко.

По его словам, речь идет не о граммах или килограммах веществ.

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"Общее количество наркотика составляет 2,3 тонны. Всего в течение 2017 ГПУ выдала в иностранные государства 135 правонарушителей. Работаем дальше", – резюмировал он.

Как говорится в пресс-службе ГПУ, наркотики перевозились в оборудованном тайнике на молдавском судне, которое было остановлено во французских территориальных водах в декабре 2015 года.

Береговая охрана схватила экипаж торгового судна, плывшего из Турции под флагом Молдовы под управлением грузинского капитана.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесской таможне фиктивная фирма пыталась растаможить 61 контейнер.

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Тема
Криминал
Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Объект
ГПУ
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