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Перемирие на Донбассе: "Л/ДНР" нанесли коварный удар

19.8тЧитать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил террористы пошли на провокации, несмотря на режим прекращения огня.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксирован один прицельный вражеский обстрел. С 10:20 в районе Крымского в направлении оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительное обстрел из стрелкового оружия. Боевых потерь от начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет", – уточнил Гуцуляк.

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Более того, пресс-центр штаба ООС передает, что 7 марта наблюдатели СЦКК зафиксировали обстрел города Счастье в Луганской области.

"На месте обстрела группой обнаружено повреждение фасадной стены жилого дома. Разрушение инженерных коммуникаций дома не обнаружено. Обстрел произошел 6 марта в 08:30 утра, когда на улице было людно. К счастью, никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Перемирие на Донбассе: "Л/ДНР" нанесли коварный удар

Житель дома, который попал под обстрел рассказал, что его жена около 08:30 услышала сильный удар в фасадную стену, которая выходит на линию разграничения сторон. Она обнаружила повреждения и обратилась в городской отдел полиции.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников касательно обстрелов населенных пунктов, что составляет угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Активные провокационные боевые действия оккупантов являются четким подтверждением игнорирования ими Минских договоренностей и нежеланием соблюдать режим прекращения огня, в дальнейшем будет способствовать обострению конфликта", – уточнили в ООС.

Перемирие на Донбассе: "Л/ДНР" нанесли коварный удар

Перемирие на Донбассе: "Л/ДНР" нанесли коварный удар
Перемирие на Донбассе: "Л/ДНР" нанесли коварный удар

Как сообщал OBOZREVATEL, перемирие объявили в зоне ООС 8 марта. Однако гарантировать придержание прекращения огня террористы не смогли, так как не было на заседании представителя РФ Бориса Грызлова.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Министерство обороны УкраиныООСтеррористы "ДНР"
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Нещадим Сергей
Нещадим Сергей
Бла бла бла. А тем временем получив адекватный ответ сепарье прикопало еше парочку мокшей))) За даними розвідки 7 березня, чотирьох окупантів ліквідовано, 13 поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
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Тинин Алексей
Тинин Алексей
Я вообще тащусь от Армии которая пользуется снимками Гугла))))) Вы хоть понимаете нищие хохлы свою ущербность???)))))))))))))) Спутниковые снимки обновляются не часто. ... Существует база обновлений спутниковых изображений всей земли, которая обновляется каждые две недели... Выходит хохлы раз в две недели знают где шахтёры тусят))))))))))))))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Тинин Алексей, У хохлов свои спутники есть, увидели же они как то смещение крымского моста на несколько миллиметров))))))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Тинин Алексей, соси йух безмозглый обблеванный кацапездол.
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2
Джейн Содат
Джейн Содат
Подлые терористы! Не останутся безнаказанными!
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