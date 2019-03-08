Перемирие на Донбассе: "Л/ДНР" нанесли коварный удар

В зоне проведения Операции Объединенных сил террористы пошли на провокации, несмотря на режим прекращения огня.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксирован один прицельный вражеский обстрел. С 10:20 в районе Крымского в направлении оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительное обстрел из стрелкового оружия. Боевых потерь от начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет", – уточнил Гуцуляк.

Более того, пресс-центр штаба ООС передает, что 7 марта наблюдатели СЦКК зафиксировали обстрел города Счастье в Луганской области.

"На месте обстрела группой обнаружено повреждение фасадной стены жилого дома. Разрушение инженерных коммуникаций дома не обнаружено. Обстрел произошел 6 марта в 08:30 утра, когда на улице было людно. К счастью, никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Житель дома, который попал под обстрел рассказал, что его жена около 08:30 услышала сильный удар в фасадную стену, которая выходит на линию разграничения сторон. Она обнаружила повреждения и обратилась в городской отдел полиции.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников касательно обстрелов населенных пунктов, что составляет угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Активные провокационные боевые действия оккупантов являются четким подтверждением игнорирования ими Минских договоренностей и нежеланием соблюдать режим прекращения огня, в дальнейшем будет способствовать обострению конфликта", – уточнили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, перемирие объявили в зоне ООС 8 марта. Однако гарантировать придержание прекращения огня террористы не смогли, так как не было на заседании представителя РФ Бориса Грызлова.

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