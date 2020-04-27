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28 апреля • обновлено в 00:12
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Пентагон показал уникальные видео с НЛО и подтвердил их подлинность

7.1т
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Пентагон обнародовал ролики с неопознанными летающими объектами, которые были сняты с бортов самолетов ВМС США.

Об этом сообщается на сайте главного американского военного ведомства. В заявлении отмечается, что обнародованные ролики были сняты в ноябре 2004 года и в январе 2015 и не носят секретного характера (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также в Пентагоне отметили, что ранее эти кадры были несанкционированно размещены в публичном доступе – в 2007 и 2017 годах.

НЛО на съемке ВМС США

НЛО на съемке ВМС США

Скриншот видео

"ВМС США ранее признавали, что эти видео, циркулирующие в открытом доступе, действительно были видео ВМС. После тщательного анализа департамент установил, что санкционированный выпуск этих несекретных видеороликов не раскрывает каких-либо уязвимостей или систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство через неопознанные воздушные явления", – сказано в сообщении Пентагона.

НЛО на съемке ВМС США

НЛО на съемке ВМС США

Скриншот видео

НЛО на съемке ВМС США

НЛО на съемке ВМС США

Скриншот видео

Целью обнародования видео с НЛО сейчас названо желание развенчать любые сомнения публики в том, были ли указанные кадры подлинными.

"Воздушные явления, наблюдаемые на видео, остаются охарактеризованными как "неопознанные", – подытожили в военном ведомстве США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля в ночном небе над Одессой зафиксировали неопознанный летающий объект. Нечто округлой формы с затемнением в центре висело над городом около часа, периодически смещаясь в разные стороны.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
США
Тег
Пентагон
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