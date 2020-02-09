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10 февраля • обновлено в 00:20
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"П**дуйте в Москву!" Скрыпин разгромил скандальную Лукаш за слова о Майдане

19.3т
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Экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Елена Лукаш оскандалилась заявлением о Революции Достоинства.

В эфире телеканала NewsOne соратница бывшего президента-беглеца сказала, что "майдановцев убивали майдановцы", за что ее разгромил журналист Роман Скрыпин (чтобы посмотреть видео 18+, проскролльте до конца страницы).

"Елена Лукаш утверждает, что Майдан стрелял сам в себя. Насколько надо быть е*нутой, б*ядь, на всю свою небольшую голову", – возмутился он.

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По словам Скрыпина, Лукаш закрыла свой рот после того, как прошел Майдан, и "очень осторожно передвигалась по Печерским холмам", где "получала снегом по голове".

Скрыпин разгромил Лукаш

Скрыпин разгромил Лукаш

"Их забрасывали, был такой эпизод. Госпожа Лукаш, которая про*балла суд Януковича, когда был третий тур Ющенко-Януковича. Госпожа Лукаш, которая не имеет права вообще открывать свой рот в отношении тех, кто погиб на Майдане", – подчеркнул Скрыпин.

Журналист напомнил, что есть показательные кадры с Майдана, и остается непонятным, каким именно местом смотрела все задокументированные события экс-министр юстиции.

"Лена, собирайте чемодан и п*здуйте в Москву. Там вас ждут ваши соратники: Владимир Олийнык, который получил от меня средний палец, Азаров, Янукович, вся ваша п*здобратия. П*здуйте в Москву и прекратите манипулировать. Потому что далее, если что-то будет происходить в Украине, поверьте мне: поблажки к вам не будет. Вас просто повесят, застрелят, или вы подавитесь оливкой. У вас нет совести, нет ничего, кроме денег в глазах. И вы обвиняете людей, которые получили достоинство и свободу", – резюмировал Скрыпин.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В июле 2013 года Лукаш назначили министром юстиции, 28 января 2014 года она ушла в отставку.

  • В мая 2015 года Генеральная прокуратура начала расследование в уголовном производстве по подозрению Лукаш в завладении по предварительному сговору группой лиц средствами госбюджета Украины в размере более 2 миллионов гривен. Подозревалось, что деньги были перечислены компании "Европейская правовая группа".

  • 28 мая 2015 года Лукаш сообщили о подозрении. Адвокат Юрий Иващенко заявил, что его подзащитная не получала подозрение от ГПУ и дело против нее должно быть закрыто "из-за беспочвенности обвинений".

  • В марте прошлого года Европейский союз исключил Лукаш из санкционного списка, заявив об отсутствии веских оснований.

  • 11 октября 2019 года Лукаш вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве подозреваемой.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Евромайдан
Персоны
Роман Скрыпин Елена Лукаш
Место
Украина
Теги
скандалы Революция Достоинства Майдан
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Комментарии
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Лукаш озвучила ФАКТЫ, а Скрыпин тявкает как подросток-гопник. Почему за 6 лет нет ответов на вопросы? Кто ответил за все эти убийства?
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлам правда очи вколола. Елене Лукаш - респект. Надо быть смелым и сильным человеком, чтобы в этом бaндеровском логове говорить правду
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2
1
Dahman Julia
Dahman Julia
Krasavetz!!!!!!!!! Ya voobsche porazhayus, chto etih tvarey esche terpyt, puskayut v stranu ili dayut v ney zhyt... Im vsem mesto na PaRussie
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1
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Dahman Julia, idi na h...y!
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