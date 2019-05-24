Паспорта России на Донбассе: оккупанты задумали новую подлость 

Для получения российских паспортов жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российским оккупационным командованием планируется создать так называемый Специальный оперативный штаб.
Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, объяснив, что такие действия им нужны для ускорения процесса.
По его словам, в первую очередь российское гражданство будут получать сотрудники "силовых структур", руководители местных органов оккупационной власти и члены их семей.
"Продолжается эпопея с подписанием населением оккупированных территорий неких "петиций к президенту Зеленскому" о необходимости "автономии Донбасса". В различных населенных пунктах ОРДЛО фиксируются многочисленные "собрания трудовых коллективов" и работников бюджетных структур для "одобрения" подготовленных текстов обращений", — добавил он.
Кроме местных оккупационных администраций, данным вопросом активно занимаются и "официальные общественники" - например, представители "общественного движения "Донецкая республика" в "ДНР".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.
В Украине также отметили опасность повторения абхазского сценария на Донбассе.
Президент Владимир Зеленский отметил, что таким образом Россия признала тот факт, что она является страной-агрессором.
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