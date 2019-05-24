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Паспорта России на Донбассе: оккупанты задумали новую подлость 

2.2тЧитать материал на украинском

Для получения российских паспортов жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российским оккупационным командованием планируется создать так называемый Специальный оперативный штаб.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, объяснив, что такие действия им нужны для ускорения процесса.

По его словам, в первую очередь российское гражданство будут получать сотрудники "силовых структур", руководители местных органов оккупационной власти и члены их семей.

Паспорта России на Донбассе: оккупанты задумали новую подлость 

"Продолжается эпопея с подписанием населением оккупированных территорий неких "петиций к президенту Зеленскому" о необходимости "автономии Донбасса". В различных населенных пунктах ОРДЛО фиксируются многочисленные "собрания трудовых коллективов" и работников бюджетных структур для "одобрения" подготовленных текстов обращений", — добавил он.

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Кроме местных оккупационных администраций, данным вопросом активно занимаются и "официальные общественники" - например, представители "общественного движения "Донецкая республика" в "ДНР".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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