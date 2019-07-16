"Парни отомстят..." Офицер ВСУ рассказала трогательные моменты о погибшем на Донбассе бойце

Военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Лисовол, который погиб 15 июля вследствие обстрела террористов "Л/ДНР" на Донбассе, запомнился очень положительным человеком.

Об этом написала на своей странице в Facebook офицер ВСУ Лада Введенская, отметив, что он был душой компании.

"Знаете, вот так бывает: видишь вроде человека первый раз в жизни, а понимаешь, что свой. Первый раз мы увиделись в Десне, искала как раз таких ребят в наше подразделение, а он хотел к нам в бригаду. Отношение, все ок, заканчивай учебку, ждем. Но в бумагах что-то перепутали, и Дима попал в другую роту. Увиделись уже в 2017-м в Марьинке, он со своим подразделением стоял на интернате, кто был тот знает, не самое скучное место", — отметила она.

Дмитрий Лисовол Facebook Лады Введенской

"Диму в наряде было слышно издалека, вечный балагур, его смех заставлял улыбнуться даже самых хмурых, пулеметчик, классный друг, ребята его обожали, он один из тех, о ком говорят, что война забирает лучших. Спи спокойно, воин... Парни отомстят... Сил семье..." — добавила Введенская.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля террористы семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. В этот день еще один украинский военный получил ранение.

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