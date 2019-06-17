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Памятник есть, героев нет? В "ЛНР" пошли на новую циничную выходку. Фотофакт

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Во временно оккупированном Луганске 17 июня открыли памятник российским репортерам, погибшим во время войны на Донбассе.

Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk. Уточняется, что монумент, посвященный журналистам Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Игорю Корнелюку и Антону Волошину, находится в сквере Героев Великой Отечественной войны.

Открыли памятник глава "ЛНР" Леонид Пасечник, вдова погибшего журналиста Ирина Волошина и генеральный директор ВКТРК Олег Добродеев.

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На мемориале изображены видеокамера, шлем с надписью "PRESS" и микрофон с надписью "Россия".

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Inside Donetsk

На доске размещена подпись: "Журналистам телеканала "Россия" Антону Волошину и Игорю Корнелюку, погибшим под Луганском 17.06.2014".

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Inside Donetsk

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Inside Donetsk

"Мы открыли памятник нашим ребятам, погибшим под поселком Металлист пять лет назад. На самом деле, это памятник не только Антону Волошину и Игорю Корнелюку. Это памятник всем нашим", – написал в Telegram журналист Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Медведев.

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник российским репортерам в

Памятник российским репортерам в "ЛНР"

Памятник есть, героев нет? В "ЛНР" пошли на новую циничную выходку. Фотофакт

Скрин сообщения Медведева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Донецке в парке им. Ленинского комсомола открыли памятник российскому "полевому командиру" Олегу Мамиеву по прозвищу Мамай.

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Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Луганска и Луганской областиВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
УкраинаЛуганск
Теги
Новости ЛНРНовости ДонбассаРоссияфотографии
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CARGO 100
CARGO 100
Селюки, а у вас до сих пор кирпичи сложены в Кыэве (Куiv) небесной сотне...
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да уж ,циничней некуда...то ли дело памятники воинам СС.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
ну ,и ?где ?
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