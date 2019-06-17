Памятник есть, героев нет? В "ЛНР" пошли на новую циничную выходку. Фотофакт

Во временно оккупированном Луганске 17 июня открыли памятник российским репортерам, погибшим во время войны на Донбассе.
Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk. Уточняется, что монумент, посвященный журналистам Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Игорю Корнелюку и Антону Волошину, находится в сквере Героев Великой Отечественной войны.
Открыли памятник глава "ЛНР" Леонид Пасечник, вдова погибшего журналиста Ирина Волошина и генеральный директор ВКТРК Олег Добродеев.
На мемориале изображены видеокамера, шлем с надписью "PRESS" и микрофон с надписью "Россия".
Памятник российским репортерам в "ЛНР"
Inside Donetsk
На доске размещена подпись: "Журналистам телеканала "Россия" Антону Волошину и Игорю Корнелюку, погибшим под Луганском 17.06.2014".
Памятник российским репортерам в "ЛНР"
Inside Donetsk
Памятник российским репортерам в "ЛНР"
Inside Donetsk
"Мы открыли памятник нашим ребятам, погибшим под поселком Металлист пять лет назад. На самом деле, это памятник не только Антону Волошину и Игорю Корнелюку. Это памятник всем нашим", – написал в Telegram журналист Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Медведев.
Памятник российским репортерам в "ЛНР"
Памятник российским репортерам в "ЛНР"
Памятник российским репортерам в "ЛНР"
Памятник российским репортерам в "ЛНР"
Памятник российским репортерам в "ЛНР"
Скрин сообщения Медведева
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Донецке в парке им. Ленинского комсомола открыли памятник российскому "полевому командиру" Олегу Мамиеву по прозвищу Мамай.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.