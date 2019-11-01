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1 ноября • обновлено в 19:12
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Зеркальное разведение войск в Золотом завершено: в ООС сообщили об обстрелах

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Разведение сил и средств на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области со стороны Украины и террористов "ЛНР" завершено.

Об этом на странице в Facebook в пятницу, 1 ноября, сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).

"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально)... Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", – отметили в пресс-центре.

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Иллюстрация. Разведение войск на Донбассе

Иллюстрация. Разведение войск на Донбассе

nv.ua

Также уточняется, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди воинов ООС не было.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Новогнатовки – со станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела позиций:

  • у Майорска – со станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

"В случае угрозы – жизни и здоровью, захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп – военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – отмечается в сводке.

Напомним, процесс разведения войск Украина и "ЛНР" у н.п. Золотое начали 29 октября. 1 ноября "народная милиция" самопровозглашенной "республики" также заявила, что отвод сил завершен.

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Луганск
Теги
ООС Новости ЛНР Новости Донбасса Донбасс Вооруженные силы Украины видео
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