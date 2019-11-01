Зеркальное разведение войск в Золотом завершено: в ООС сообщили об обстрелах

Разведение сил и средств на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области со стороны Украины и террористов "ЛНР" завершено.
Об этом на странице в Facebook в пятницу, 1 ноября, сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил (чтобы посмотреть видео брифинга, поскролльте новость вниз).
"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально)... Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", – отметили в пресс-центре.
Иллюстрация. Разведение войск на Донбассе
nv.ua
Также уточняется, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди воинов ООС не было.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Карта ООС
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новогнатовки – со станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела позиций:
у Майорска – со станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.
"В случае угрозы – жизни и здоровью, захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп – военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – отмечается в сводке.
Напомним, процесс разведения войск Украина и "ЛНР" у н.п. Золотое начали 29 октября. 1 ноября "народная милиция" самопровозглашенной "республики" также заявила, что отвод сил завершен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению сил и средств в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Это состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
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