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9 января • обновлено в 10:13
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Отвели от жилых домов: стало известно о героизме пилотов самолета МАУ

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Очевидцы крушения украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране 8 января уверены, что пилоты делали все, чтобы самолет не рухнул на жилые дома.

Один из свидетелей трагедии рассказал, что лайнер загорелся еще в воздухе. Об этом сообщил Telegram-канал "RT на русском" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Правый борт и хвост самолета были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал все возможное, чтобы самолет не рухнул на жилые здания. В 20-30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел", – отметил он.

Жители Ирана рассказали о героизме пилотов самолета МАУ

Жители Ирана рассказали о героизме пилотов самолета МАУ

По словам мужчины, после катастрофы ближайшие 500-600 метров от места происшествия были усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать.

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Журналистам ТСН местные жители рассказали, что их разбудил мощный грохот, в домах вылетели окна, напуганные люди выбегали на улицу, думая, что упал метеорит.

"Мы спали, когда упал самолет. Проснулись от громкого звука и удара, посмотрели в окно и увидели огромный огненный шар. Подумали, что это пылает грузовик, а потом узнали, что это был самолет", – рассказал один из них.

Люди считают, что пилоты видели, куда падает самолет, и специально отвели его от жилых домов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Тег
МАУ
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Вечная память погибшим. Соболезнования родным и близким. Экипажу - СУГС!
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Lebedinec Oleg UA
Lebedinec Oleg UA
Как бля очевидец ? Шо вы печатаете вообще подурели ? Что можно увидеть да еще и ночью .кЧасть самолета он видел какая загорелась.....
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Lebedinec Oleg UA, тут все наркоманы
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