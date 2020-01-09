Отвели от жилых домов: стало известно о героизме пилотов самолета МАУ

Очевидцы крушения украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране 8 января уверены, что пилоты делали все, чтобы самолет не рухнул на жилые дома.
Один из свидетелей трагедии рассказал, что лайнер загорелся еще в воздухе. Об этом сообщил Telegram-канал "RT на русском" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Правый борт и хвост самолета были полностью охвачены огнем. Я думаю, пилот делал все возможное, чтобы самолет не рухнул на жилые здания. В 20-30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел", – отметил он.
Жители Ирана рассказали о героизме пилотов самолета МАУ
По словам мужчины, после катастрофы ближайшие 500-600 метров от места происшествия были усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать.
Журналистам ТСН местные жители рассказали, что их разбудил мощный грохот, в домах вылетели окна, напуганные люди выбегали на улицу, думая, что упал метеорит.
"Мы спали, когда упал самолет. Проснулись от громкого звука и удара, посмотрели в окно и увидели огромный огненный шар. Подумали, что это пылает грузовик, а потом узнали, что это был самолет", – рассказал один из них.
Люди считают, что пилоты видели, куда падает самолет, и специально отвели его от жилых домов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
В результате катастрофы самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Авиакомпания Boeing впервые прокомментировала трагедию.
В посольстве Украины в Иране заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Причиной назвали возгорание двигателя.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился.
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