Отстраненному после стрельбы в Броварах полицейскому чиновнику дали новую должность

Отстраненного после стрельбы в Броварах начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником главы Нацполиции Игоря Клименко.
Как пишет "Укринформ", об этом сообщил сам Клименко журналистам в Виннице.
Юрий Педос назначен советником главы Нацполиции
"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа", – сказал он.
По словам Клименко, в отношении остальных работников аппарата ГУ НП в Винницкой области, которые были отстранены или уволены после событий в Броварах, продолжается служебное расследование.
"Роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже доложим", – отметил глава Нацполиции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Броварах Киевской области 29 мая группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские устроили перестрелку с нападавшими.
Причиной стрельбы был конфликт между винницкими и броварскими предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу между перевозчиками в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".
Суд избрал меру пресечения 20 фигурантам стрельбы в Броварах Киевской области.
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