Отравление молодой пары газом: родители подали заявление на львовскую полицию

Родители погибшей от отравления газом молодой пары во Львове подали заявление на полицию. Спустя 10 месяцев после происшествия правоохранители до сих пор не расследовали страшное происшествие.

Не смотря на то, что трагедия произошла еще в ночь на 11 января, дело до сих пор не передано в суд. Как рассказала OBOZREVATEL адвокат родных погибших Андрея Рассказчикова и Насти Ковальчук, Дина Дрыжакова, она в среду, 6 ноября подала в прокуратуру Львовской области и следственному судье Галицкого районного суда Львова жалобу на бездействие полиции Львовской области.

Настя Ковальчук Facebook Анастасии Барсук

Напомним, 21-летние Настя Ковальчук и Андрей Рассказчиков были найдены мертвыми в квартире по ул. Дорошенко, 65, кВ. 4Б во Львове. Они приехали в этот город на несколько дней с друзьями и отравились угарным газом из-за неисправного газового оборудования в съемной квартире.

Андрей Рассказчиков Facebook Андрея Рассказчикова

После того как данные об этом были внесены в Единый реестр досудебных расследований полиция перестала информировать родных и адвоката о ходе следствия. Более того, следователь Александр Владыка даже перестал отвечать на телефонные звонки защитника.

В среду помощник адвоката специально ездила во Львов подавать жалобы, и ей удалось связаться со следователем. Но Александр Владыка не пожелал встретиться с ней, сообщив, что он после дежурства и у него нет никакой информации для юристов.

Настя Ковальчук Facebook Анастасии Барсук

Андрей Рассказчиков Facebook Андрея Рассказчикова

В тоже время Главное управление Гоструда во Львовской области по запросу адвоката провело техническое расследование трагедии. Эксперты пришли к выводу, что во львовской квартире было без разрешения и с нарушением переставлено газовое оборудование, которое и могло привести к смерти людей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Молодая пара Настя Ковальчук и Андрей Рассказчиков с друзьями приехали во Львов 10 января 2019 года. Утром друг обнаружил Андрея и Настю без признаков жизни. Настя находилась в ванной, а Андрей полулежал на кровати.

Квартиру молодым людям сдала некая Кристина Янко через сайт международной аренды жилья. Квартира принадлежит некоему Владимиру Васильевичу Янко, родственнику девушки. В полиции утверждали, что пожилой мужчина якобы хотел заработать копейку, переехал к детям жить и сдавал это жилье. Хотя в квартире никаких вещей дедушки не обнаружены. Владельцы жилья на связь с родными погибших не выходили и даже не выразили соболезнования.

Во Львове от угарного газа погибла известная львовская художница Оксана Бондарук. Как пояснили в ГУ Гоструда Львовской области, в ванной, где женщина купала собаку, была включена газовая колонка. В это время ее супруг включил принудительную вытяжку в кухне, что создало обратную тягу и продукты сгорания колонки стало затягивать в жилое помещение.

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