Отравление молодой пары газом во Львове: почему полиция молчит спустя год после трагедии

Дело об отравлении угарным газом на рождественских праздниках двух молодых людей во Львове – Насти Ковальчук и Андрея Рассказчикова – до сих пор не передано в суд. Следствие никак не может закончить экспертизы. А родственники погибших считают, что расследование специально затягивают.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Друг нашел тела Насти и Андрея

Насте Ковальчук из Сумской области и киевлянину Андрею Рассказчикову было по 21 году. В дружной компании в начале января они отправились во Львов – отпраздновать день рождение одного из друзей.

Настя Ковальчук Facebook Анастасии Барсук (Ковальчук)

Андрей Рассказчиков Facebook Андрея Рассказчикова

Заранее сняли двухкомнатную квартиру в центре города по адресу ул. Дорошенко, 65, кв. 4. Жилье в старинном львовском доме со старой печью и газовой колонкой. По словам соседей, тут недавно был сделан ремонт.

Настя и Андрей поселились в комнате без окон, с печью, куда была выведена газовая горелка. А их двое друзей заняли другую комнату. Кристина Янко, девушка, которая сдавала жилье через международный сайт airbnb, предупредила квартирантов, чтобы печь не включали. Да молодым людям это было и не нужно.

Кристина Янко сдала это жилье через международный сайт

За квартиру молодые люди заплатили 100 долларов

Вечером Андрей принял душ в ванной, где была установлена газовая колонка, затем туда пошла Настя. Утром их так и нашли – Насти в ванной, а Андрей полулежал на кровати. Они были мертвы. Второй паре тоже было плохо, но им больше повезло, они ночевали в комнате с окном.

Молодые люди отравились угарным газом. Вероятной причиной может быть неправильно установленное газовое оборудование. Можно предположить, что газ из колонки сразу пошел в комнату – в ванне не было рабочей вытяжки. А из-за отсутствия окна молодые люди отравились чадным газом, который не имеет запаха.

Перед смертью Андрей оставил сообщение на смарт-часах. Он написал, что ему плохо, болит голова. Это были его последние слова.

Дело до сих пор не передано в суд

Почти десять месяцев полиция Львова ведет следствие, а дело так и не дошло до суда. "Якобы до сих пор не проведены нужные экспертизы. Да и сам следователь не очень торопится, такое впечатление, что дело вообще хотят замять. Пройдет пару лет, и по сроку давности все закроют", – рассказывает двоюродная сестра погибшего Андрея Кристина Ермакова.

Настя Ковальчук очень любила Львов Facebook Анастасии Барсук (Ковальчук)

Девушка говорит, что они до сих пор не знают, сдается ли вновь эта злополучная квартира или находится под арестом. На международных сайтах по аренде жилья фото квартиры нет.

По словам адвоката Дины Дрыжаковой, квартира эта принадлежит некоему Владимиру Васильевичу Янко. Вероятно, Кристина Янко, которая сдавала это жилье через сайт и вела переписку с ребятами, его родственница.

Facebook Дины Дрыжаковой

Еще с самого начала в полиции почему-то с сочувствием говорили о владельце жилья – пожилом мужчине. Мол, дедушка, хотел заработать копеечку, переехал жить к родным, а жилье сдавали туристам. Также уверили, что ребята там были первыми жильцами.

"На самом деле это не так. У нас есть свидетели, которые еще до наших ребят тоже арендовали эту квартиру. Так что она сдавалась давно", – говорит Кристина Ермакова. Да и вещей дедушки в квартире не было.

Андрей Рассказчиков Facebook Андрея Рассказчикова

Туристы для них бизнес

Папа Насти Ковальчук, Александр, тоже считает, что дело просто пытаются замять. "С первого же дня было понятно, что никто этим заниматься не будет. Нам прямо давали понять – забирайте своих детей и увозите хоронить. До сих пор мне ни разу не позвонил следователь, ничего не сообщили, как идет следствие, и идет ли оно вообще. Никто из владельцев жилья даже не выразил сочувствия. Никому ничего не нужно! Это Львов, для них туристы это бизнес. А то, что они погибают, так это просто несчастный случай, ну так вышло. Посмотрите, сколько людей уже отравилось после наших детей. И иностранцы, и известная львовская художница. Мы и на мэра Садового пытались выйти, чтобы он хоть помог, но тогда были выборы, не до нас всем было", – возмущается мужчина.

Также он говорит, что в квартире, скорее всего, было нарушение с планированием вытяжек. "Я, когда побывал в этой квартире, то обратил внимание, что вытяжка от колонки и дымоход соединены между собой. О чем тут можно говорить? За это время они могли уже все переделать. Кто теперь ответит за смерть моей дочери?", – с горечью говорит отец погибшей.

Неработающая печь во львовской квартире

Настю Ковальчук похоронили на ее родине, в Глухове Сумской области. Сами родители живут и работают в столице, но раз или два в месяц навещают могилу единственной дочери.

В квартире нашли серьезные нарушения

Главное управление Гоструда во Львовской области создало комиссию и провело техническое расследование трагедии. Комиссия установила, что собственник квартиры переустановил проточный газовый водонагреватель из ванной комнаты в коридор и заменил его на новый. Однако хозяин не обращался во "Львовгаз" за разрешением на проведение таких работ. К тому же, после переустановки хозяин не провел проверку и чистку вентиляционных каналов.

Среди причин аварии комиссия называет: установку в кухне, которая соединена с коридором, вентиляции с принудительной вытяжкой при установке в коридоре дымоходного проточного газового водонагревателя.

Также неисправность дымоходного канала водонагревателя. Никто его не почистил, к тому же были негерметично соединены патрубок газового водонагревателя с гофрированной дымовыводящей трубкой и стальной дымовой трубкой, которые закрыты подвесным потолком. В квартире отсутствовала сигнализация загазованности для контроля угарного газа.

Результаты технического расследования

В квартире провели переустановку оборудования с нарушениями и без согласования с газовиками

Как рассказала адвокат Дина Дрыжакова, уже месяц они не могут дозвониться к следователю. "Мы сейчас собираемся поехать во Львов к следственному судье с жалобой на следователя и требованием о проведении следственных действий", – говорит адвокат.

Девять человек умерли от отравления газом

Отравление газом во Львове не редкость. Буквально в начале октября в квартире по ул. Брынского от газа пострадали три человека, среди них один ребенок. Их доставили в больницу.

Также OBOZREVATEL писал о смертельном отравлении газом известной художницы Оксаны Бондарук. Женщина ночью купала собаку в ванной, где установлена колонка, в это время муж включил на кухне вытяжку. Утром супруг обнаружил мертвыми и Оксану, и собаку.

Facebook Андрея Рассказчикова

Facebook Анастасии Барсук (Ковальчук)

А всего же с начала января во Львове девять человек умерло от отравления угарным газом, среди них один ребенок. 177 человек попали в больницы.

В полиции Львовской области не смогли сразу прокомментировать ситуацию с расследованием резонансного дела. Мы отправили им запрос и ждем ответа.

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