Отравили неизвестным веществом: на Одесщине загадочно умерла 18-летняя студентка

В городе Килия Одесской области 11 июня в общежитии профессионального лицея была найдена мертвой 18-летняя студентка.

Судмедэксперты пришли к выводу, что ее отравили неизвестным веществом, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Правоохранители установили, что спиртные напитки и наркотические вещества девушка не принимала. Предсмертного письма не оставляла, намерений самоубийства не высказывала", - рассказали в полиции.

На данный момент назначен ряд дополнительных экспертиз, в том числе, для установления вещества, которым была отравлена девушка.

Погибшая – бывшая воспитанница местной школы-интерната.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Словакии при загадочных обстоятельствах погибла студентка из Украины. По предварительным данным, девушка выпала с балкона 8-го этажа в одном из общежитий в Прешове.